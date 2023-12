NIO onthult krachtige nieuwe chip voor zelfrijdende EV’s

Chinese fabrikant van elektrische voertuigen NIO heeft grootse plannen. De EV’s van het bedrijf zijn tot op heden maar in een paar landen beschikbaar. De ambitie is om groot te gaan opschalen. Onderdeel van die plannen zijn een nieuwe chip voor zelfrijdende functionaliteit die gebruik maakt van 5nm architectuur en een nieuwe luxe sedan.

Primeur voor de Chinese auto-industrie

De Chinese auto-industrie is relatief jong. Lang werden voor de interne markt hoofdzakelijk kleine voertuigen gemaakt zoals je ze nog overal ziet in de straten van bijvoorbeeld Thailand. Voor het luxe segment werd de aloude truc “het is geen copyright schending wanneer wij zeggen dat het geen copyright schending is” toegepast. Maar daar is de afgelopen decennia wel verandering in gekomen.

China kent tegenwoordig een flink aantal fabrikanten die zich kunnen meten met de buitenlandse concurrentie. Op het gebied van EV’s timmert NIO flink aan de weg. De nieuwe Shenji NX9031 maakt gebruik van zeer compacte 5nm architectuur, en dat is in China voor het eerst. De chip zal worden gebruikt in de nieuwe ET9 luxe sedan van NIO voor deels geautomatiseerd rijden. De beoogde Porche Panamera-concurrent komt als alles goed gaat in het eerste kwartaal van 2025 op de markt.

De huidige lineup van NIO maakt nog gebruik van vier Nvidia DRIVE Orin chips. Deze kunnen maximaal 1016 TOPS (Tera Operations per Second) aan op 7nm. De chip is speciaal ontwikkeld voor geautomatiseerd rijden. Dat de chip in China is ontworpen en gemaakt zal geen toeval zijn. China is voor geavanceerde technologie erg afhankelijk van westerse importen. Eerder dit jaar bleek al hoe dat voor spanningen kan zorgen.

Het onderscheidend vermogen van NIO

NIO houdt ervan om het nét even anders aan te pakken dan de concurrenten. Zo ligt de focus op het zijn van een lifesylemerk, in plaats van een fabrikant die alleen maar voertuigen verkoopt. ‘Shape a joyful lifestyle’ is het motto. In hun eigen land worden hierom – naast de zelfrijdende auto’s – ook bijvoorbeeld etenswaren verkocht.

Wereldwijd zijn er meer dan honderd Nio Houses te vinden, waaronder in Rotterdam en wellicht later nog in Amsterdam. Je komt in deze speciale Houses wel de auto’s tegen, maar niet in een basic showroom zoals je gewend bent in de automarkt. In plaats daarvan kan je er binnenkomen voor bijvoorbeeld een meeting, om iets lekkers te halen uit het café wat erbij hoort of om gewoon even bij te komen van je werk. Als je in de buurt bent, is een bezoekje brengen aan een NIO House zeker de moeite waard!