Nothing Ear 1 kan Apple en Samsung verslaan?

Na wat abstracte beelden geeft Nothing eindelijk de eerste concrete informatie over de Ear 1-case en dat is veelbelovend.

Hoewel de volledige onthulling nog even op zich laat wachten, geeft Nothing alvast een voorproefje van de aankomende in-ear oortjes. Ex-OnePlusser Carl Pei werkt vooralsnog aan één product en dat zou wel eens een topper kunnen worden. De Nothing Ear 1-oortjes krijgen namelijk een verdomd goede case mee.

Nothing Ear 1 case

In een persbericht laat Nothing alvast de ene helft van de Ear 1-oortjes zien. Het bijzondere, doorzichtige design is niet het enige wat opvalt. De Ear 1-case behuist namelijk een 570mAh batterij die de oortjes binnen 10 minuten maximaal 8 uur luisterplezier kan leveren. Met active noise cancellation (ANC) aan gaan de oortjes zo’n 6 uur mee.

Dat zorgt er volgens Nothing voor dat de case alleen al 24 uur batterijduur kan leveren voor oortjes met ANC aan. Zonder ANC zou de case zelfs 34 uur aan juice moeten kunnen leveren. Tot slot kun je de case zowel draadloos als met een USB-C-kabel opladen.

Grote concurrenten als Samsung en Apple hebben met respectievelijk de Galaxy Buds Pro en AirPods Pro enigszins een vergelijkbaar product. Maar Apple geeft de case 519 mAh batterijduur mee, terwijl Samsung slechts 472mAh heeft. Kortom, op papier weet Nothing de Ear 1-oortjes middels een stevige case veel sneller en langer juice mee te geven.

Op 27 juli om 15:00 Nederlandse tijd zal Nothing de Ear 1-oortjes volledig aankondigen.

