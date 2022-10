Nothing Phone 1, de eerste transparante smartphone

Bron/copyright: Nothing Inc, fair use.

You will own Nothing Phone 1 and you will be happy, als het aan de voor zichzelf begonnen Carl Pei (ex-OnePlus) ligt.

Nothing Phone 1, product van een mysterieuze start-up

Het mysterieuze bedrijf Nothing, opgericht in Londen door Pei, lijkt aardig de Britse flair voor afwijkende producten en technische oplossingen te pakken te krijgen. En dat ook nog eens voor een betaalbare prijs. Van het bedrijf Nothing weten wij vrij weinig. Wel weten we dat het bedrijf samenwerkt met een aantal zeer creatieve designers. Er hangt een radiostilte rond deze start-up.

Wat wel naar buiten komt zijn opvallende producten, zoals eerder de Ear (1), die voor een lage prijs de Airpods van Apple naar de kroon steekt.

“Smartphone zoals geen andere”

Nu wordt de stilte weer verbroken met een spectaculaire smartphone. De Nothing Phone 1 heeft namelijk een aantal opvallende kenmerken waarmee deze telefoon echt anders is dan alle andere telefoons. Dat geldt vooral voor het uiterlijk.

Het eerste wat opvalt is dat deze telefoon transparant is. Je kan precies zien wat voor elektronica in de telefoon is gebouwd. Verder is de vorm optimaal voor gebruik in je hand. De IP53-certificering garandeert dat deze telefoon afgedicht is en bestand is tegen vocht, al kan je er beter niet mee diepzeeduiken.

De Glyph interface, uniek voor de Nothing Phone 1

Wat deze telefoon pas echt opvallend maakt, is het samenspel van de 900 ledjes op de achterkant. Deze zijn rond elementen als de camera en de draadloze oplaadspoel aangebracht en kunnen in programmeerbare patronen gaan knipperen. Het is lastig om deze Glyph interface in woorden uit te drukken. Daarom hebben we hieronder een video geplaatst waar Pei himself zijn creatie demonstreert.

Deze video gaat ook dieper in op de filosofie achter deze opmerkelijke smartphone.

De hardware van deze telefoon is goed, maar niet echt spectaculair. Zo gaat de batterij niet echt heel lang mee, maar wel laadt deze telefoon snel op. Zijn camera’s zijn goed, maar vrij gemiddeld. Het scherm is een 6.55in Full HD+ flexible OLED display met 120 Hz verversingssnelheid. Dit is in combinatie met de wat oudere Snapdragon 778G+ chipset voldoende voor een soepele gameplay.

Er is juist extra veel aandacht besteed aan Nothing OS, de versie van Android die is aangepast aan dit toestel. NothingOS wijkt qua gebruikservaring maar weinig af van standaard Android. Het bedrijf legt de nadruk op het samenwerken met andere toestellen, gebruiksvriendelijkheid en slim ontwerp.

Zo worden de Android apps van Google extra snel geladen, waardoor de telefoon soepel aanvoelt in gebruik. En, heb je recht op drie jaar updates en vier jaren veiligheidsupdates. Dit is in de smartphone-industrie heel veel.

Conclusie Nothing Phone 1

Ben je uitgekeken op duffe smartphones en wil je echt een radicaal ander ontwerp? Dan is dit je telefoon. In ruil voor de € 469 die dit toestel kost, krijg je een telefoon die prettig te bedienen is, een gebalanceerde gebruikservaring en een uniek design. Minpuntje is wel de korte batterijduur, en de gemiddelde camera’s, maar gelukkig laadt de telefoon snel op.