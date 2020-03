Oeps: Google verwijdert alle appjes gebruikers

Google Messages laat de berichten van gebruikers verdwijnen. Misschien toch maar WhatsApp gebruiken?





Hoewel Google Messages wat populariteit aan het winnen is in de schaduw van berichtengigant WhatsApp, zal dit nieuws die populariteit weer wat tegenwerken. Gebruikers melden op het Google Messages-forum dat Google namelijk om onverklaarbare redenen hun berichten verwijdert. En ja, dat is precies het tegenovergestelde van wat een berichtendienst zou moeten doen…

Het probleem speelt al meerdere maanden, zo laat een AndroidAuthority-gebruiker weten tegenover het medium. Het zou gaan om een zeer stevige bug waarbij gebruikers langzaam realiseren dat het goed mis is. “Gebruikers melden dat ze glitched text zien. Ook zouden berichten onjuist gelabeld zijn met betrekking tot de verzender van dat bericht. Vervolgens zou de app crashen waarna alle berichten verdwenen zijn.”

Er zijn allerlei fixes in omloop. Denk aan het legen van de cache, het opnieuw opstarten van het toestel en zelfs het terugdraaien naar fabrieksinstellingen. Uiteraard zijn dit allerlei oplossingen die niet nodig zouden moeten zijn en zelfs al zouden ze bij sommigen werken, dan bestaat de kans alsnog dat gebruikers hun berichtjes voor goed kwijt zijn.

Google heeft nog geen oplossing voor het probleem. Vooralsnog is het dus verstandig om – zover je dat nog niet deed – een andere berichtendienst te gebruiken. Al is de mogelijkheid dat je groepsgesprekken gewoon op Google staan aanwezig bij WhatsApp.. Kiezen tussen twee kwaden, dus.

