Officieel: Android 11 komt eraan!

Waar sommige smartphone-merken nog amper bekomen zijn van de implementatie van Android 10 davert de trein bij Google gewoon door. Inmidels hebben zij aangekondigd dat Android 11 eraan komt en een site voor ontwikkelaars geopend. Vooralsnog zijn de eerste testversies alleen beschikbaar voor ontwikkelaars die Google’s eigen Pixel-telefoons gebruiken (vanaf Pixel 2). Ook is er nog veel niet bekend. Zo blijft het gissen naar de volledige naam (houdt men het bij ’11’? Komt er weer een variant zoals ‘Pie’ of ‘Oreo’ of kunnen we iets orignelers verwachten) en weten we ook de verschijningsdatum voor particulieren nog niet, al zien we dat andere edities vaak na de zomer definitief live gaan.

Wel weten we, doordat de developers-update geschikt is vanaf de Pixel 2 dat er potentie is om het besturingssysteem op veel toestellen te upgraden. De Pixel 2 kwam namelijk najaar 2017 uit.

Ook weten we dat het besturingssysteem klaar is voor integratie van 5G-netwerken en dat de optimalisatie rondom chatten een van de speerpunten is. Zo kun je lossen gesprekken vastzetten in notificaties.

Verder zien we dat het programma geoptimaliseerd wordt voor smartphones die gebruikt maken van een punchhole of gebogen schermranden.

Tot slot speelt privacybescherming een grote rol. Zo wordt het verboden om op de achtergrond de locatie van gebruikers te volgen en krijgen gebruikers meer keuzes over het delen van privacygevoelige informatie. Uiteraard is het nu wachten op alle toepassingen die ontwikkelaars bedenken en de verbeteringen die Google verder bekend maakt.

De eerste uitbreidingen voor Android in 2020 konden we je al eerder melden, al hebben deze weinig te maken met de ontwikkeling van Android 11.

Bron en foto: Android