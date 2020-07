Officieel: de nieuwe iPhones zijn vertraagd

Het hoge woord is eruit. Apple CFO Luca Maestri heeft bekendgemaakt dat de nieuwe iPhones zijn vertraagd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de iPhone moet Apple bekendmaken dat de komst van de nieuwe variant vertraagd is. Dat kun je dit jaar het techbedrijf ook eigenlijk niet kwalijk nemen. Door het coronavirus is er ongetwijfeld oponthoud geweest met de productie. Voor de leveringen van onderdelen ben je als bedrijf afhankelijk van allerlei bedrijven over de hele wereld. De planning zal door deze pandemie overhoop zijn gegooid.

Maestri deed de aankondiging tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Apple. Ze stelt dat de de nieuwe iPhones vorig jaar tegen het einde van september werden verkocht. De nieuwe iPhones van dit jaar zijn vertraagd en het einde van september gaan ze niet halen. Ze spreekt over een vertraging van enkele weken. Officieel heeft Apple niet bekendgemaakt waarom de komst van de nieuwe iPhones vertraagd zijn.

Het is afwachten of de markt wereldwijd getroffen is en in hoeverre dit is. Normaal gesproken krijgt de Verenigde Staten de eerste batch nieuwe iPhones en volgt bijvoorbeeld Europa kort daarna. Met deze denkwijze krijgen wij pas eind oktober of begin november met de nieuwe iPhones te maken. Tijdens de presentatie van de nieuwe iPhones krijgen we daar ongetwijfeld meer over te horen.