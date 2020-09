Officieel: OnePlus 8T krijgt razendsnel display - Apparata

De OnePlus 8T krijgt een razendsnel display met een aantal snelle snufjes.

Deze week werd de OnePlus 8T officieel aangekondigd. Daarmee lijkt de eerdere lek dat er geen T Pro-variant komt zo goed als bevestigd. Hoe dan ook, het Chinese smartphonemerk onthult rustig aan alle specs van het toestel. Tot dusver is dat alleen maar goed nieuws; de OnePlus 8T krijgt een razendsnel display.

OnePlus 8T display

OnePlus gebruikt de T-serie altijd als tussenstapje tussen grote releases door. De OnePlus 8T is niet anders, zo blijkt uit een persbericht over het display van de smartphone. De upgrade van de normale OP 8 krijgt namelijk een 120Hz scherm. Met andere woorden, een ververssnelheid van 120 beeldjes per seconde.

Die ververssnelheid is overigens variabel; de smartphone past automatisch de refresh rate aan afhankelijk van de framerate van hetgeen het moet afspelen. Zo voorkomt de de smartphone dat het display niet synchroon loopt met de content, wat vervelende visuele effecten als screen tearing en artifacts tot gevolg kan hebben.

In tegenstelling tot de OnePlus 8 Pro krijgt de 8T daarentegen wel een plat display. Het merk introduceerde met die eerstgenoemde een 120Hz curved display, maar die verhuist dus niet meer naar de T-serie.

Andere snufjes

Om de gebruikerservaring nog soepeler te maken, krijgt het toestel ook een touch sampling rate van 240Hz. Kort door de bocht is betekent dit dat het OnePlus 8T display 240 keer per seconde kijkt of de gebruiker input geeft. 240Hz is gelijk aan een check van het display iedere 4,16ms. Zo zijn de verversing en input tijd ontzettend snel. Eerder zagen we deze specs bijvoorbeeld al bij de Galaxy Note 20+ voorbij komen.

Verdere informatie maakt OnePlus nog niet bekend, maar als we de eerder gelekte specs mogen geloven, komt er een zeer tof toestel aan. Voor 14 oktober weten we vast meer, want dan komt de OnePlus 8T uit.