OnePlus 8T is een flinke upgrade (specs gelekt) - Apparata

Render @Pricebaba @OnLeaks

De gelekte OnePlus 8T specs onthullen vooral een solide upgrade voor het display en de batterij.

De OnePlus 8 was een frisse wind in de line-up van de Chinese fabrikant. Het toestel bracht solide specs voor een zachte prijs. Ook onze vergelijkingen beaamde dat. Later kwam het merk met de Nord die een betere ‘value for money’ bood. Nu is het de beurt aan de OnePlus 8T om zich te bewijzen. En op basis van de eerste lekken, gaat het hier om een stevige upgrade.

OnePlus 8T specs gelekt

Pricebaba publiceert in samenwerking met betrouwbare lekker OnLeaks de specs van de aankomende OnePlus 8T. Volgens het medium kijken we naar een stevige 6.55-inch smartphone met 8GB RAM en 128GB opslagruimte, of 12GB RAM en 256GB storage. Tot dusver letterlijk nog geen verschil met de gewone OnePlus 8.

Maar het zit hem juist in de kleine nuances. Zo zou het scherm een upgrade krijgen van 90 naar 120Hz ververssnelheid. Ook is de batterij, van 4500mAh, een pluspuntje. De grootte komt overeen met die van de 8 Pro, maar hij kan ruim twee keer zo snel opladen; van 30W naar 65W.

Tot slot is er nog een kleine verrassing, namelijk de processor. Volgens de lekker krijgt de OnePlus 8T wederom een Snapdragon 865. Zonder meer een van de beste processoren die beschikbaar is. Maar zoals Pricebaba zelf laat weten, is het wel een beetje onwaarschijnlijk.

Doorgaans brengt OnePlus namelijk altijd een T-variant met de Plus-versie van de reeds gebruikte processor uit. Dus je zou eigenlijk een Snapdragon 865+ verwachten. En jawel, andere bronnen meldden eerder al dat die processor naar de 8T komt.

Prijs is bepalend

Maar zoals altijd schetsen specs bij een OnePlus smartphone slechts een deel van het plaatje. De prijs maakt of kraakt uiteindelijk het toestel. Kortom, we moeten even op de officiële aankondiging (vermoedelijk eind deze maand) wachten. Wel weten we al dat er geen OnePlus 8T Pro gaat komen.