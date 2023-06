Ondernemers opgelet: subsidie voor elektrische laadpalen aangepast 

Sinds 1 september 2022 is het voor ondernemers uit Nijmegen mogelijk om subsidie aan te vragen voor maximaal 3 laadpalen. Met deze financiële ondersteuning wilde de gemeente de transitie naar elektrisch rijden voor het zakelijk verkeer toegankelijker maken. Tot en met december 2024 is het mogelijk om hiervoor in aanmerking te komen. Het kan zijn dat de subsidie eerder sluit, indien het beschikbare budget op is.

De voorwaarden omtrent de subsidie zullen per 1 juni 2023 wijzigen. Waar je eerst alleen de subsidie kon aanvragen als je beschikt over een aankoop- en kentekenbewijs van een EV, is het vanaf nu ook mogelijk om bij een elektrisch voertuig in bestelling de laadpaalsubsidie aan te vragen. Deze nieuwe regeling is er gekomen aangezien de levertijden voor voertuigen met een elektromotor langer zijn geworden. Gemiddeld duurt het 9 tot 12 maanden. Lees in dit artikel de voordelen van het aanschaffen van een zakelijke laadpaal.

Werknemers en klanten stimuleren over te stappen op elektrisch rijden

Met een laadpaal mogelijkheid op kantoor laat je aan werknemers, klanten en concurrenten zien dat je investeert in een duurzame toekomst. Bij MKB Brandstof is het mogelijk om een zakelijke laadpaal aan te schaffen. Dit is onder andere goed voor je uitstraling. Bovendien dient het als stimulans om over te stappen op elektrische voertuigen. En die stimulans is noodzakelijk zodat de Klimaatdoelstellingen kunnen worden behaald. In 2025 dient minimaal de helft van de nieuw verkochte voertuigen te beschikken over een elektrische aandrijflijn en stekker. Hiervan moet minimaal 30% volledig elektrisch zijn. Ook mogen er in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s worden verkocht. Tot slot is het doel om in 2050 alleen nog maar emissievrije auto’s rond te hebben rijden in ons land.

Aanbieden van een extra service

Waar je enkele jaren geleden klanten en medewerkers blij maakte met vrij toegankelijke en goede wifi, is het tegenwoordig het aanbieden van een laadpunt wat wordt gezien als nieuwste service. Een elektrisch voertuig laden kost wel wat meer tijd dan je voertuig met een verbrandingsmotor voorzien van nieuwe brandstof. Met een laadpaal is het voor je medewerkers en opdrachtgevers mogelijk om met een volle accu weer naar huis te rijden. Naast deze praktische voordelen voor EV rijders, kan de aanwezigheid van laadpalen bij bedrijven ook de transitie naar elektrisch rijden versnellen.

Zo kiezen steeds meer ondernemers bijvoorbeeld voor een totaalpakket van Vandebron. Je kunt hier terecht voor laadpassen, laadpalen en installatie hiervan.

Vergoeden van laadkosten

Je elektrische voertuig volledig opladen bij een reguliere laadpaal, kost in de meeste gevallen minder dan een volle benzine of diesel tank. Wel hangt dit af van de energietarieven. Als werkgever is het mogelijk om de kosten voor het gebruiken van een zakelijk voertuig, waaronder ook het laden valt en he onbelast vergoeden aan je personeel. Hieronder vallen ook de kosten bij openbare oplaadpunten, de laadpalen die gebruikt worden op kantoor en de laadpalen aan huis bij medewerkers, als het maar voor zakelijke kilometers is. Om de vergoeding te kunnen realiseren is het wel noodzakelijk dat medewerkers een specificatie overhandigen met kWh verbruik, inclusief het tarief. De aanbieder voorziet in deze specificatie. Zo hoef je niet bang te zijn op extra (administratief) werk!

Wil je ook een elektrische laadpaal plaatsen op kantoor?