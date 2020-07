OnePlus 8 Pro uitgeroepen tot beste smartphone van 2020

Dit jaar is de OnePlus 8 Pro de beste smartphone, vorig jaar viel Huawei in de prijzen.

Goed nieuws voor OnePlus. De OnePlus 8 Pro is door de European Hardware Association uitgeroepen tot beste smartphone van 2020. De Best Smartphone Award’ werd uitgereikt aan het toestel vanwege zijn scherm en performance.

Ze OnePlus 8 Pro werd eerder dit jaar gepresenteerd. Enkele belangrijke kenmerken van het toestel zijn het 120Hz-display, zijn Qualcomm Snapdragon 865 processor en het feit dat de smartphone draadloos kan snelladen met Warp Charge 30. Ook belangrijk voor de beste smartphone is de camera van de OnePlus 8 Pro. Met de 8 Pro heeft het bedrijf eindelijk een concurrerende unit in huis. In het verleden was de camera kwaliteit van OnePlus-telefoons altijd een twijfelgevalletje.

De European Hardware Association (EHA) werd in 2014 opgericht en bestaat uit negen technologienieuws- en beoordelingssites met samen meer dan 22 miljoen bezoekers. In allerlei categorieën met betrekking tot technologie kiest de organisatie jaarlijks winnaars uit.

Vorig jaar won Huawei de titel met de P30 Pro. Hoewel de P40 Pro van dit jaar ook een toptoestel is, heeft de smartphone hier in Europa één groot nadeel. En dat is het ontbreken aan ondersteuning vanuit Google. De OnePlus 8 Pro staat nu bovenaan in de top tien van de beste smartphones van het moment.