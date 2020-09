OnePlus 8T specs zijn gelekt - Apparata

De OnePlus 8T specs liggen op straat. Daardoor kunnen we je nu al melden wat te verwachten van de nieuwe smartphone.

Er is weer een nieuwe smartphone van OnePlus onderweg. Het uiterlijk van de 8T is recent naar buiten gekomen. Nu is er ook informatie over de specificaties te vermelden. Langzaam maar zeker stromen de geruchten binnen in aanloop naar de onthulling van de nieuwe telefoon.

De informatie is afkomstig van Android Central. Ze beweren dat de OnePlus 8T specs bestaan uit een 6.55-inch AMOLED display met een 120Hz refresh rate. Dat is nu nog 90 Hz. Een kleine upgrade dus. Daarnaast zou de smartphone vier camera’s op de achterkant krijgen. Het gaat hier naar verluidt om een 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP constructie. Die 5 MP camera vervangt daarmee de oude 2 MP camera op de OnePlus 7.

Verder lanceert OnePlus de 8T volgens de bron met OxygenOS 11. Dit is het nieuwste besturingssysteem van OnePlus gebaseerd op Android 11. Lang wachten op de onthulling van de OnePlus 8T en zijn specs hoeven we niet. Volgens de bron volgt de presentatie spoedig, wellicht deze maand al en anders in oktober. Of de OnePlus 8T met deze upgrade aan hardware ook meer gaat kosten dan de 8 nu kost is afwachten. Het is nu zo dat de 8 op slechts een paar vlakken verschilt met de veel goedkopere Nord, die nog niet zo gek lang geleden werd gelanceerd.