OnePlus annuleert de gelekte Nord SE alweer - Apparata

Lekkers lieten eerder weten dat er een OnePlus Nord Special Edition (SE) in de maak was, maar die is nu geannuleerd.

OnePlus had met de Nord goud in handen en dat hadden ze zelf ook door. Na de hit kwamen de N100 en N10 uit en werd er al snel een Nord 2 ontwikkeld. Volgens lekker Max Jambor (via Voice) zou er ook een OnePlus Nord SE in de maak zijn, maar plannen voor de Special Edition lijken in de prullenbak te zijn beland.

OnePlus Nord SE

Volgens Jambor was de OnePlus Nord Special Edition (SE) in de maak. Er werden verpakkingen gespot van het aankomende toestel. Nu vertellen insiders hem dat het toestel niet zal uitkomen. Er wordt geen reden gegeven voor het annuleren van het toestel, waarschijnlijk omdat er sowieso veel onduidelijkheid over heerst.

Het zou namelijk kunnen dat OnePlus het toestel onder een andere naam zal uitbrengen of dat de SE-naam aan een andere serie gekoppeld wordt. De bron schrijft dat de ‘SE niet aan het publiek zal worden getoond’. Maar hij zegt zelf ook dat het hier wellicht alleen om de SE-benaming gaat.

Wel schrijft Jambor dat OnePlus inderdaad aan de Nord 2 aan het werken is, wat een SE-variant van de eerste Nord misschien overbodig maakt. Helemaal gezien ook al de N100 en N10-spin-offs beschikbaar zijn. Kortom, OnePlus zou dan wel heel veel Nord’s in de schappen hebben liggen. Voeg daar de hoofdseries, momenteel de OnePlus 9, aan toe en je hebt een klein leger aan uiteenlopende OnePlussen.

Tot slot meldt de lekker dat we de OnePlus Nord 2 op basis van voorgaande releases ergens in het komende halve jaar mogen verwachten. Ook dat maakt een tussentijdse Nord SE weer minder aannemelijk. Desalniettemin is het hele project in mysterie gehuld; het bestaan van het toestel is überhaupt nooit bevestigd.