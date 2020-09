OnePlus Buds en Android smartphones, hoe zit dat? - Apparata

Je OnePlus Buds werken geniaal met een smartphone van OnePlus, maar hoe zit dat met andere Android toestellen?

Het mag geen verrassing zijn dat OnePlus Buds het beste overweg kunnen met een OnePlus smartphone. Net als dat AirPods geniaal werken in combinatie met een iPhone. Goh, het is net alsof die producten op elkaar afgestemd zijn hè? Alle gekheid op een stokje. Als je wel product A hebt, maar niet product B zou het niet zo moeten zijn dat je met de gebakken peren zit. Wat dat betreft komt OnePlus met een oplossing als je wel de Buds hebt, maar een andere Android smartphone.

Die oplossing komt in vorm van een app. OnePlus Buds werken wel in combinatie met andere Android smartphones, maar in beperkte mate. Updates die het techbedrijf uitrolt voor de Buds krijg je bijvoorbeeld niet geïnstalleerd op de oortjes zonder OnePlus smartphone. Gelukkig komt daar een oplossing voor. Met een app voor andere Android apparaten kun je straks alsnog updates installeren voor je OnePlus Buds.

Het is nog onbekend wanneer die applicatie voor andere Android apparaten precies gaat verschijnen. Op dit moment is alleen duidelijk dat ‘ie gaat komen. Er bestaat nu wel een Buds app als je in de Google Play Store kijkt, maar deze werkt alleen in combinatie met een toestel van het merk. Dat de app ook voor andere Android-apparaten gaat werken heeft OnePlus bekendgemaakt tijdens een Q&A. (via 9to5Google)