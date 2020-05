OnePlus en andere merken gaan draadloos delen

Snel en draadloos van het ene mobiele apparaat naar het andere. OnePlus vormt samen met een aantal andere merken een alliantie voor draadloos delen.

We zijn in de wereld van smartphones al een heel eind gekomen. Dit betekent niet dat er nog maar weinig verbeteringen zijn. Zo is het draadloos versturen van een bestand van de ene naar de andere smartphone nog altijd een helse klus. OnePlus maakt nu deel uit van een alliantie om dit gedeeltelijk op te lossen.

We zeggen gedeeltelijk, want deze actie is een tijdelijke oplossing. Zo kunnen Apple-apparaten met AirDrop draadloos bestanden met elkaar uitwisselen. Huawei heeft tevens een eigen technologie voor zijn apparaten. En nu is daar OnePlus. Het Chinese techbedrijf is gelukkig niet alleen, maar vormt een alliantie. OnePlus, Xiaomi, OPPO, Vivo, Meizu, Realme en Black Shark vormen nu een sterke draadloos laden alliantie.

Voor de Nederlandse markt zijn vooral OnePlus, Xiaomi en OPPO de drie belangrijkste merken. De andere merken zijn vooral actief in Azië. De alliantie bestond al langer. De Peer-to-Peer Transmission Alliance werd opgericht door Xiaomi, OPPO en Vivo en bestaat al enkele jaren. OnePlus heeft het nut ingezien van deze samenwerking met betrekking tot draadloos delen en doet nu mee.

De technologie gebruikt Bluetooth en WiFi om bestanden draadloos en snel met elkaar uit te wisselen.