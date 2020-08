OnePlus en OPPO smartphones vallen in de prijzen

Zowel OnePlus als OPPO hebben een prijs in ontvangst mogen nemen, uitgereikt door de Expert Image and Sound Association (EISA).

De EISA beoordeelt jaarlijks welke smartphones wat deze organisatie betreft de beste zijn. Deze groep bestaat uit 61 van ’s werelds meest gerespecteerde magazines voor consumentenelektronica. Dit jaar zijn het de smartphones van OnePlus en OPPO die positief de aandacht trokken.

OnePlus

De OnePlus 8 Pro heeft de award voor de beste smartphone gewonnen. EISA beschreef de 8 Pro als een toestel dat “de lat hoog legt voor high-end smartphones”. Zijn 6.78-inch 120Hz scherm, quad-camera en mogelijkheid tot snelladen trokken positief de aandacht van de organisatie.

We zijn trots op de EISA Award voor beste smartphone van het jaar voor de OnePlus 8 Pro, ons meest technologisch geavanceerde en mooiste flagshiptoestel tot nu toe. Bij OnePlus zetten we ons continu in om onze gebruikers te voorzien van de beste ervaring. De OnePlus 8 Pro is het bewijs dat we de beste technologie met de wereld delen. Pete Lau, CEO OnePlus

OPPO

Dan OPPO. Deze Chinese fabrikant heeft de Best Advanced Smartphone 2020-2021 prijs gewonnen met de OPPO Find X2 Pro. Volgens EISA heeft OPPO’s high-end 5G-smartphone gewonnen vanwege de innovatieve en gebruiksvriendelijke features, het premium (vegan leather) design en zijn razendsnelle performances.

Waar de OnePlus won in de categorie smartphones, is de OPPO Find X2 Pro winnaar in de categorie geavanceerde smartphones.