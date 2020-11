OnePlus Nord N10 5G review - tevreden of doorsparen? - Apparata

De OnePlus Nord-serie heeft er nieuwe leden bij. We gingen met de middenboot aan de slag in vorm van de OnePlus Nord N10 5G voor een review.

De Chinese techgigant OnePlus heeft serieuze ambities om een hele reeks aan smartphones aan te bieden. Zowel in het hoge als in het lage segment. Dat begon deze zomer met de Nord. Het bleef echter niet bij één voordeligere smartphone. De Nord is een serie en recent werden twee nieuwe toestellen aangekondigd. De N100 en de N10 5G. De N100 is een echte instapper met een prijs van 199 euro. De N10 5G zit daar iets boven met 349 euro. We gingen met laatstgenoemde aan de slag.

Het is even wennen als je de OnePlus N10 5G uitpakt. De doos is nog altijd zoals je van OnePlus verwacht. Van goede kwaliteit en een punt waar de Chinezen niet zwaar op bezuinigd hebben. Ja, de doos is kleiner, maar dat is het ook wel. De telefoon in die doos is echter totaal anders. Een budget smartphone van OnePlus. Ik moet er nog steeds een beetje aan wennen.

OnePlus heeft ballen met de Nord-serie, want de markt is behoorlijk verzadigd met betaalbare smartphones. Toch denken de Chinezen genoeg in huis te hebben om zich te kunnen onderscheiden van de rest. Nou, de hoogste tijd om dat eens uit te vogelen natuurlijk.

OnePlus Nord N10 5G review – specificaties

Deze smartphone is echt wel even andere koek in vergelijking met de andere toestellen van het merk. Die lage prijs komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Op tal van vlakken is deze N10 5G minder in vergelijking met zijn duurdere broers. De OnePlus N10 5G heeft een 6.49-inch 90Hz LCD scherm met een Qualcomm Snapdragon 690 5G chipset. De smartphone heeft 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Dit is uit te breiden, mocht je hier behoefte aan hebben.

Met 190 gram is de telefoon aan de zware kant. Aan de achterkant zit een camera eiland met vier camera’s. Het gaat hier om een 64 MP + 8 MP + 2 MP + dieptesensor combinatie. De batterij heeft een capaciteit van 4300mAh. Ook goed om te benoemen is dat de N10 5G ondersteuning heeft voor 30W snelladen met de kabel. Draadloos laden is er niet bij.

OnePlus Nord N10 5G review – ervaring

En dan mijn eigen ervaringen met de nieuwe OnePlus Nord N10 5G voor deze review. Ik begin even bij het uiterlijk van deze smartphone. OnePlus heeft gekozen voor een glossy achterkant. Daar moet je fan van zijn. Het glimt enorm en het is wat gevoelig voor vingerafdrukken. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner. Deze bedien je normaal gesproken met je wijsvinger. In de praktijk werkt dit altijd prima en vlot. Aan de voorkant zit een selfiecamera links bovenin de hoek. Je hebt dunne randen waardoor het scherm lekker groot is.

Een tegenvaller is het LCD-scherm. Hierover zou ik normaal gesproken niet klagen met een goedkope smartphone. Echter heeft OnePlus de N10 5G slechts 50 euro goedkoper gemaakt dan de Nord, die 399 euro kost. En de Nord heeft wél een OLED-scherm. En een betere processor, selfiecamera, meer werkgeheugen en ook nog eens minder zwaar. Kortom, behoorlijk wat punten voor het kleine verschil van 5 tientjes. LCD vs. OLED is een gelopen race, met OLED heb je zoveel meer plezier als je kijkt naar Netflix of foto’s bekijkt op je smartphone.

Wat ik ook mis met de OnePlus N10 5G en ontdekte tijdens deze review is de klassieke knop van het merk om de telefoon op stil, trillen of op geluid maken te zetten. Die is wegbezuinigd. In plaats daarvan heb je gewoon een volumeknop links en een aan/uit knop rechts.

In het dagelijkse gebruik presteert de N10 5G goed. De telefoon is uitgerust met OxygenOS 10.5.5 en daardoor prima bij de tijd. En vergeet ook de ondersteuning voor 5G niet natuurlijk. De gebruikte Snapdragon is een trapje lager in performance, maar alsnog verloopt de bediening snel. Een app zoals bijvoorbeeld YouTube openen levert nauwelijks een wachttijd op.

De batterij is dik in orde en je komt gemakkelijk je dag door met de N10 5G. Het is erg prettig dat er ondersteuning is voor 30W snelladen. Dat zie je niet overal in dit segment, dus een duimpje omhoog voor OnePlus.

OnePlus Nord N10 5G review – camera

De camera van N10 5G ziet er aan de buitenkant misschien indrukwekkender uit dan ‘ie is. Er zit op de achterkant een camera-eiland met meerdere camera’s. In de praktijk valt het allemaal wel mee in hoeverre het toestel uitblinkt.

Je kunt twee keer zoomen en met de groothoeklens ook foto’s nemen vanuit een grotere hoek. Video’s maken kan zowel met de gewone, als met de groothoeklens. De kwaliteit is gemiddeld. Ik zou er niet je vakantiefoto’s mee maken. Inzoomen levert al gauw ruis op. Met name foto’s met veel details sneuvelen heel snel in kwaliteit. Grote vlakken zoals een blauwe lucht worden wel goed opgepakt door de camera. O

ok de kleuren zijn lang niet altijd even mooi. De groene klimop is wel heel erg groen met deze camera. En door wat tegenlicht leverde de foto met een plantenbak juist een heel mistig beeld op.

OnePlus N10 5G review – conclusie

Ben je op zoek naar een budget telefoon en ben je fan van het merk OnePlus en OxygenOS dan is de OnePlus N10 5G een keurige aankoop. Je kunt echter niet ontkennen dat de Nord voor slechts 50 euro daarbovenop veel meer weet te bieden op technisch vlak. Geef je echter niets om die extra’s die met de Nord komen, dan heb je aan de N10 5G voldoende. Met 5G, ondersteuning voor snelladen en Android 10 in de basis kun je hier een aantal jaren mee vooruit. Als je het mij zou vragen zou ik echter doorsparen voor die Nord, al is het alleen maar omdat OLED een stuk lekkerder oogt dan LCD anno 2020.

De nieuwe OnePlus N10 5G is vanaf heden verkrijgbaar voor 349 euro.

Pluspunten

Moderne technologie in een betaalbaar jasje

OxygenOS op basis van Android 10

Ondersteuning voor 30W snelladen

Minpunten