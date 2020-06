OnePlus Nord: nieuwe info over goedkope smartphone

Er is nieuwe informatie opgedoken over de OnePlus Nord. Dit is de nieuwe betaalbare smartphone van OnePlus.

OnePlus heeft zelf een gat gecreëerd voor de lancering van een nieuwe smartphone. Een bewuste actie, want zo kun je als merk mooi je lijn verder uitbreiden met nieuwe producten. De vermeende OnePlus Nord is de eerste nieuwe smartphone van het merk die zich richt op de mid-range markt.

Pete Lau, CEO van OnePlus, heeft al officieel bevestigd dat er inderdaad een goedkopere smartphone gaat komen. De OnePlus Z of de OnePlus 8 Lite zijn namen die opdoken. Inmiddels is duidelijk dat het toestel OnePlus Nord gaat heten. De onthulling is over een paar weken.

Er is nu meer informatie over de goedkopere smartphone opgedoken. Zo weet Android Central te melden dat de OnePlus Nord twee camera’s aan de voorkant krijgt. Het gaat hier om een 32-megapixel main camera en een 8-megapixel camerasensor. De camera’s zijn verwerkt in een uitkeping op het scherm. Daarmee gaat het bedrijf innovatie niet uit de weg voor dit goedkopere toestel. Dit hebben we namelijk nog niet eerder gezien bij OnePlus.

Binnenkort krijgen we meer te horen over deze goedkopere OnePlus Nord en wat het bedrijf precies van plan is met deze smartphone. De fans zullen maar wat blij zijn als OnePlus zich weer als weleer gaat gedragen. Dat betekent smartphones voor een goede kwaliteit in combinatie met een aantrekkelijk prijskaartje.