Officieel: iPhone maakt je sexier, Blackberry juist niet

Als je gaat online daten is het heel belangrijk dat je de juiste telefoon laat zien, want met een iPhone ben je een stuk en met een BlackBerry een loser.

Online daten is al lang geen taboe meer; het is de normaalste zaak van de wereld. Mocht je op zoek zijn naar een partner en een spiegel-foto van jezelf posten, kies er dan voor om dat met een iPhone te doen. Die maken je aanzienlijk aantrekkelijker. Maar wat je ook doet, hou die gloednieuwe BlackBerry in godsnaam buiten beeld!

Online daten doe je met een iPhone

Een onderzoek uitgevoerd door smartphone-vergelijkingssite CompareMyMobile geeft een gigantisch inzicht in online daten. Het is namelijk redelijk normaal om een foto van jezelf in de spiegel te nemen voor je datingprofiel. Maar pas wel op welke smartphone je daar gebruikt. Als je een iPhone in je handen hebt, kan je tot wel 76% vaker naar rechts geswipet worden. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Een BlackBerry maakt je tot wel 74% minder aantrekkelijk!

Sowieso blijken Apple-producten uitzonderlijk goed in de smaak te vallen. Een iWatch en EarPods staan op de tweede en derde plek als het gaat om aantrekkelijkheid. Android-gebruikers hebben minder succes. Alleen een Samsung smartphone kan je tot 19% meer succes bij de dames/heren opleveren. Alle andere grote Android-merken, waaronder Google, Sony, Huawei en OnePlus zijn allemaal afknappers.

Foto @CompareMyMobile

Werkwijze

De werkwijze van het platform is behoorlijk waterdicht. De onderzoekers maakten in allerlei steden over de hele wereld een online datingprofiel aan. Alle profielen (per gender) waren identiek, behalve de smartphone waarmee een selfie werd genomen. Data uit meer dan 50.000 interacties werd gebruikt om tot de getrokken conclusies te komen.

Wil je een match vinden in bijvoorbeeld New York, Los Angeles of San Francisco, dan moet je dat doen met een Apple-profiel. Het thuisland van Apple wordt helemaal gek van respectievelijk EarPods, de iPhone 11 en Apple Watch. Ook in Vancouver, Manchester en Londen match je aanzienlijk vaker als je een Apple-product laat zien. Het is niet bekend hoe dames en heren in Nederland op verschillende smartphone-merken reageren.

Tech als extensie van jezelf

Hoewel de onderzoekers niet in detail treden over de reden achter de uiteenlopende sex appeal-percentages, kunnen we wel een gokje wagen. Technologie is immers een extensie van onszelf, een uiting van onze identiteit. En dus filteren we (bewust en onbewust) op kenmerken die bij bepaalde merken horen als invulling van iemands identiteit.

(Onder)bewust trekken mensen wellicht de volgende conclusies: ‘Iedereen weet hoe prijzig Apple apparaten zijn. Door de iconische appel te flashen, zie ik een uiting van status en rijkdom.’ Het tegenovergestelde is ook waar. ‘Als je een goedkope flagship killer van OnePlus hebt, dan ben je vast hartstikke gierig en moet ik water bestellen bij het eten, in plaats van wijn.’

