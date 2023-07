Ontdek de verschillen tussen de E-Fast N7 2023 en de E-flow N7 2023 van Union

Union is een uitstekend fietsenmerk dat al sinds 1904 betrouwbare fietsen produceert. Door de lange historie en de miljoenen fietsen die het al heeft geproduceerd, is Union anno 2023 uitgegroeid tot een fietsenmerk dat bekend staat om de ervaring en deskundigheid. Union is zó zeker van haar zaak dat het lange garantietermijnen hanteert, om jou er extra van te verzekeren dat je nieuwe Union fiets nooit problemen op gaat leveren. In dit artikel worden er twee van de beste e-bikes van Union met elkaar vergelijken. Om te beginnen leggen we je uit wat de elektrische fiets van Union zo goed maakt.

Waarom kiezen voor een elektrische fiets van Union?

Eigenlijk iedereen kent Koninklijke Gazelle wel, en weet dan ook dat de kwaliteit van Gazelle, één van de beste fietsenmerken van Nederland, niet in twijfel te trekken valt. Wat sommige mensen niet weten, is dat Gazelle en Union vallen onder hetzelfde moederbedrijf, en de fietsen dus in dezelfde fabriek gemaakt worden. Met andere woorden: er zit geen verschil in kwaliteit tussen een fiets van Gazelle of een fiets van Union.

Algemene info over de Union E-Fast N7 2023

De Union E-Fast N7 2023 is dé fiets voor iemand die op zoek is naar een instapmodel elektrische fiets waarmee je goed voor de dag komt. Bij Fietsvoordeelshop.nl schaf je dit model aan voor een bedrag van 1.779 euro. Je kunt de standaardaccu nemen, welke een vermogen heeft van 300 Wh. Dit staat gelijk staat aan zo’n 40 tot 90 km bereik. Als je liever langer met een volle accu wilt doen, kun je overwegen een zwaardere accu te nemen. De middenmotor van deze e-bike is netjes weggewerkt. Daarnaast beschikt deze e-bike over hydraulische remmen, waardoor je snel en zonder schokken tot stilstand komt.

Wij hebben de belangrijkste eigenschappen van de Union E-Fast N7 2023 voor je op een rij gezet:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische velgremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Kracht motor 40 Nm Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Aantal trapondersteuningen 4

Wat zijn de plus- en minpunten van dit model?

Een groot pluspunt van deze e-bike is toch wel het uiterlijk. Voor een instapmodel e-bike is de Union E-Fast N7 2023 ideaal. Dankzij de Bosch Active middenmotor helpt deze e-bike je eenvoudig de heuvels op. Met de voorvorkvering fiets je daarnaast zeer soepel over ieder type wegdek. Als we dan toch een minpunt moeten noemen van deze E-bike, is het dat er geen zadelvering bij de fiets zit. Als deze e-bike zadelvering zou hebben, zou dat de rit nog soepeler en comfortabeler maken.

Algemene info over de Union E-Flow N7 2023

De Union E-Flow N7 2023 is jouw fiets als je op zoek bent naar een e-bike die lekker veelzijdig is, waarmee je allerlei soorten ritten kan maken. De instap van deze elektrische fiets is wat lager dan bij de meeste e-bikes, wat de veiligheid vergroot, omdat er zo minder kans is dat er ongelukken gebeuren bij het op- of afstappen. Voor wie de kleur zwart maar gewoontjes vindt, is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een lichtblauw model. Je schaft bij Fietsvoordeelshop.nl dit model aan voor 1.949 euro. De fiets komt standaard met een accu die en vermogen heeft van 418 Wh, wat een actie-radius geeft van zo’n 40 tot 90 km. Ook bij deze e-bike kun je het vermogen van de accu upgraden als je dat wenst.

De belangrijkste eigenschappen van dit model op een rij:

Type rit Dagelijkse korte ritten Remmen Rollerbrakes Motor locatie Midden Motor techniek Shimano STEPS E5000 Kracht motor 40 Nm Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Aantal trapondersteuningen 3

Wat zijn de plus- en minpunten van dit model?

Een groot pluspunt van deze fiets is de lagere instap die het heeft ten opzichte van vele andere fietsen. De veiligheid wordt hiermee verhoogd. Dankzij de rollerbrakes sta je ook op ieder type wegdek, nat of droog, binnen korte tijd stil. Een minpuntje van deze e-bike is dan toch wel het aantal trapondersteuningen. Doordat er maar 3 standen zijn, zou het kunnen dat je op sommige momenten zelf wat zwaarder moet trappen dan je misschien zou willen.

Wil je meer weten over elektrische fietsen?