Ontdek het populairste e-bike model van Union

Wist je dat Union onderdeel is van het bekende en betrouwbare Koninklijke Gazelle: één van de beste fietsenmerken van Nederland? Al meer dan honderd jaar worden er door Union fietsen, snorfietsen en tegenwoordig ook elektrische fietsen ontworpen. Kenmerkend is het strakke design, uitstekende kwaliteit en de goede prijs-kwaliteitverhouding.

Welk model van Union het meest populair is op dit moment? Je leest alle plus- en minpunten van deze bestseller in dit artikel.

Ben je op zoek naar een robuuste stadsfiets met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur, zonder al teveel poespas? Dan is de Union E-Fast N7 2023 het overwegen waard. Bij dit model vind je een juiste combinatie aan fijne rijeigenschappen, hoog comfort en krachtige remmen. Deze e-bike is te verkrijgen bij Fietsvoordeelshop.nl in zowel een dames- als herenmodel, voor een aanschafbedrag van 1.779 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren groen mat en zwart.

In de tabel hieronder lees je de belangrijkste technische specificaties:

Type rit Recreatief gebruik Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Accu capaciteit 300 Wh Actieradius 40 tot 90 kilometer Upgrade accu optie Ja Kracht motor 40 Nm Trapondersteuning standen 4 Aantal versnellingen 7 Soort remmen Hydraulische velgremmen

Wat zijn de pluspunten van dit model?

De E-Bike Test 2023 van de ANWB beoordeelt dit model van het Oerhollandse merk met een gemiddeld cijfer van 7,3. Dit komt neer op een redelijk tot goed. Waar de E-Fast N7 2023 vooral in uitblinkt, is de kracht van de hydraulische velgremmen en het aantal kilometers die je af kunt leggen op een volgeladen accu. Voor beide punten wordt het cijfer 9 gegeven. Daarnaast worden de evenwichtige ondersteuning op vlakke ondergronden, de automatische vergrendeling van de accu bij het inschuiven en de dichte kettingkast ervaren als grote pluspunten.

Zijn er ook minpunten?

Uit dezelfde test is de beoordeling het laagst bij de punten verlichting en de mate van trapondersteuning als je fietst in een heuvelachtig gebied. Ook het gladde en harde zadel wordt niet door iedereen als positief ervaren.

Wil je zelf ervaren of dit model van Union past bij jouw eisen en wensen? Bij Fietsvoordeelshop.nl is het mogelijk om volledig kosteloos en geheel vrijblijvend een afspraak te maken voor een proefrit.