Wat zijn de beste e-bike merken van Nederlandse bodem?

Uit cijfers van NOS blijkt dat er in Nederland meer fietsen zijn dan mensen. In totaal gaat het om bijna 23 miljoen fietsen. Van dit aantal gaat het om 5,5 miljoen elektrische fietsen en de verwachting is dat dit aantal alleen maar gaat groeien. In ons land zijn er diverse elektrische fietsen merken te vinden waar we trots op mogen zijn. Dit zijn onder andere Gazelle, Batavus, Cortina, Sparta, KOGA, Babboe en Carqon. Lees in dit artikel meer over de meest populaire e-bike merken van Nederlandse bodem.

#1 Koninklijke Gazelle

Het fietsenmerk Gazelle, ook wel Koninklijke Gazelle genoemd, is opgericht in 1892 als naamloze vennootschap door oprichters Willem Kölling en Rudolf Arentsen. Alle fietsen die worden geproduceerd zijn afkomstig van het hoofdkantoor in het Gelderse dorp Dieren. Per jaar worden er hier plusminus 275 duizend fietsen per jaar gemaakt. Hiervan bestaat het grootste deel tegenwoordig uit elektrische fietsen.

De elektrische fietsen van Gazelle zijn zowel heren- als damesmodellen. Onder populaire damesmodellen vallen de luxe Grenoble, de Paris en de familie e-bike Bloom. Het meest populaire model voor mannen is de Orange. Je zal zien dat Gazelle vooral de focus legt op e-bikes met een middenmotor. Met een voorwielmotor ontvang je natuurlijke trapondersteuning tijdens elk type rit. Hieronder worden de genoemde populaire e-bikes van Gazelle uitgelicht.

Gazelle Grenoble C8 HMB 2023

De Grenoble C8 HMB staat bekend als echte alleskunner. Je schaft deze e-bike aan voor 2.969 euro. Gazelle heeft bij dit model de focus gelegd op het design, rijcomfort en gemak. Zo beschikt deze e-bike over een verende zadelpen en voorvork voor extra demping. Ook de middenmotor van het betrouwbare merk Bosch Active Plus dragen bij aan een hoge mate van comfort. Je zal merken dat je gemakkelijk heuvelachtig terrein opkomt en geen last hebt van eventuele tegenwind. Je hebt de keuze uit een accu met een capaciteit van 400 Wh of 500 Wh.

De belangrijkste specificaties van de Grenoble C8 HMB 2023 op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Aantal versnellingen 8 Aantal trapondersteuningen 4 Actieradius 50 tot 110 kilometer bij 400 Wh Accu capaciteit 400 Wh, upgrade naar 500 Wh mogelijk Kracht motor 50 Nm Remmen Hydraulische schijfremmen

Gazelle Paris C7 HMB 2023

Als je op zoek bent naar een elektrische met een ruime instap voor alledaags gebruik, is de Paris C7 HMB 2023 van Gazelle wat je nodig hebt. Voor deze e-bike betaal je 1.929 euro. De standaard uitvoering is inclusief de geruisloze middenmotor van Bosch Active, 7 versnellingen, hydraulische velgremmen en een verende voorvork. De capaciteit van de accu bedraagt 300 Wh. Hierbij hoort een actieradius van ongeveer 40 tot maximaal 90 kilometer. Wil je liever grotere afstanden afleggen? Dan kun je ervoor kiezen de accu te upgraden naar 400 Wh of 500 Wh.

De belangrijkste specificaties van de Paris C7 HMB 2023 op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Aantal versnellingen 7 Aantal trapondersteuningen 4 Actieradius 40 tot 90 kilometer bij 300 Wh Accu capaciteit 300 Wh, upgrade naar 400 Wh en 500 Wh mogelijk Kracht motor 40 Nm Remmen Hydraulische velgremmen

Gazelle Orange C7 Plus HMB 2023

Dé elektrische fiets die wel tegen een stootje kan en tegelijkertijd comfortabel is voor elk type rit, dan heb je het over de Gazelle Orange C7 Plus HMB 2023. Je schaft deze e-bike van Gazelle aan voor een bedrag van 2.339 euro. Voor dit bedrag beschikt de Orange C7 Plus over een uitgebreide uitrusting met onder andere 7 versnellingen, hydraulische velgremmen, verende voorvork en zadelpen en een geluidsarme middenmotor van Bosch Active. De standaard uitvoering beschikt over een accu capaciteit van 300 Wh. Eventueel is uitbreiding van het accupakket mogelijk.

De belangrijkste specificaties van de Orange C7 Plus HMB 2023 op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Aantal versnellingen 7 Aantal trapondersteuningen 4 Actieradius 40 tot 90 kilometer bij 300 Wh Accu capaciteit 300 Wh, upgrade naar 400 Wh en 500 Wh mogelijk Kracht motor 40 Nm Remmen Hydraulische velgremmen

#2 Batavus

Samen met Gazelle behoort de Nederlandse Batavus tot één van de oudste fietsenmerken. Naast fietsen, produceerde dit merk na de oorlog ook bromfietsen. Sinds de jaren 90 legt Batavus de focus op fietsen. Naarmate de vraag naar elektrische fietsen steeds hoger werd, kwamen er ook diverse elektrische fietsmodellen op de markt voor iedereen. Of je nu op leeftijd bent of nog jong bent, met het ruime aanbod van Batavus is er voor ieder wat wils. Populaire modellen zijn onder andere de PACKD en de Quip. Alles wat je moet weten over deze twee e-bike modellen lees je hieronder.

Batavus PACKD E-Go 2023

De PACKD E-Go 2023 is een elektrische transportfiets voor jong en oud. Je kunt dit model aanschaffen in een dames- of herenmodel, voor een bedrag van 1.949 euro. Kenmerkend voor deze e-transportfiets is de bagagedrager, het voorrek, de stuurvergrendeling en de dubbele standaard. De standaard uitvoering van deze E-go is inclusief een geruisloze voorwielmotor van het merk E-Motion, 7 Shimano Nexus versnellingen en een eenvoudig te bedienen display van Sire-E.

De belangrijkste specificaties van de Orange C7 Plus HMB 2023 op een rij:

Type rit Dagelijkse korte ritten Aantal versnellingen 7 Aantal trapondersteuningen 5 Actieradius 30 tot 70 kilometer bij 300 Wh Accu capaciteit 300 Wh, upgrade naar 400 Wh en 500 Wh mogelijk Kracht motor 25 Nm Remmen Rollerbrakes

Batavus Quip Extra Cargo E-go Plus 2023

De Quip Extra Cargo E-go Plus 2023 valt onder de elektrische transportfiets. Neem je vaak bagage mee onderweg naar je werk, naar school of als je boodschappen gaat doen? Het zal je verbazen hoeveel spullen je mee kunt nemen, dankzij de bagagedrager en het voorrek. Personaliseer je e-bike met een kinderzitje achterop en een mand of krat bij je voorrek. De standaard uitvoering is inclusief hydraulische schijfremmen, een middenmotor van Bosch Active Plus, een display van Bosch Purion en kunststof handvatten. Voor deze e-bike betaal je 2.519 euro.

De belangrijkste specificaties van de Quip Extra Cargo E-go Plus 2023 op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Aantal versnellingen 7 Aantal trapondersteuningen 4 Actieradius 40 tot 80 kilometer bij 300 Wh Accu capaciteit 300 Wh, upgrade naar 400 Wh en 500 Wh mogelijk Kracht motor 50 Nm Remmen Hydraulische schijfremmen

Zelf ervaren of een elektrische fiets bij je past? Dit kun je het beste doen door een proefrit te maken. Bij Fietsvoordeelshop.nl maak je geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit.