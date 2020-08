OPPO strooit met kortingen

Met een speciaal festival heeft OPPO tal van kortingen klaarstaan.

Deze week heeft de Chinese techgigant OPPO het OPPO Festival gelanceerd. In de periode van 10 tot en met 30 augustus worden producten van het merk met korting aangeboden. Ook zijn er diverse combideals met draadloze headphones van het merk.

Zo krijgt men met aanschaf van een OPPO Find X2 Pro of OPPO Find X2 Neo een OPPO Enco W51 draadloze headphone cadeau. Wie een Reno2 koopt krijgt een Enco W31 noise cancelling headphone.

De aanbieding van de Find X2 Pro is van toepassing op een aankoop bij Vodafone, T-Mobile, Tele2, MediaMarkt, Coolblue en Mobiel.nl. De actie met de Neo is geldig bij T-Mobile, Tele2 en Mobiel.nl. Voor de Reno kun je terecht bij KPN, T-Mobile, Tele2, MediaMarkt, Coolblue en Mobiel.nl.

Ook zijn er kortingen voor de OPPO A91 en de A52. Let wel, het betreft hier een kleine aanbieding. De A91 kost tijdens het OPPO Festival geen 299 maar 279 euro. Deze korting is te koop via T-Mobile, Tele2, Ben, Vodafone, MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Bol.com.

De OPPO A52 heeft tijdens het OPPO Festival een korting van 199 naar 189 euro. De smartphone is te koop bij MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Bol.com.

Voordat je een aankoop overweegt is het altijd verstandig om prijzen tussen aanbieders te vergelijken. Je kunt daar bijvoorbeeld Google Shopping handig voor gebruiken.