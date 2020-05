Outlook krijgt deze handige Gmail feature

Microsoft’s mailservice Outlook krijgt een feature genaamd Text Predictions. Eerder zagen we de functie onder een andere naam bij Gmail voorbij komen.

Microsoft geeft hun mailservice, Outlook, deze maand aan nieuwe handige functie mee. In de Microsoft 365 Roadmap onthult het miljardenbedrijf een functie die (tenminste voorlopig) ‘Text Predictions’ heet. Gmail heeft al langer een vergelijkbare functie genaamd Smart Compose. Wat houdt de feature precies in?

Outlook text predictions

Met Outlook Text Predictions gaat je productiviteit bij het schrijven van mails (als het goed is) keihard vooruit. Zoals bij Google’s Smart Compose-functie geeft de mailservice je een suggestie voor wat je mogelijk wilt schrijven.

Tijdens het tikken krijg je woorden te zien die je mogelijk wilt gebruiken. In eerste instantie zul je eraan moeten wennen. Zie je een voorspelling die je wilt gebruiken, dan druk je op tab of de rechter pijltjestoets. Outlook vult je e-mail op die manier ‘automatisch’ aan.

Microsoft zelf beschrijft Text Predictions als volgt: “Met slimme technologie zal Outlook tekst voorspellen terwijl je tikt. Druk simpelweg op de Tab toets om de voorspelling te accepteren.”

Gmail heeft Smart Compose

Zoals gezegd, de functie lijkt erg op Smart Compose, een feature die al sinds 2018 op Gmail beschikbaar is. Vooral voor professionals is de feature ontzettend handig. Als je immers honderd e-mails per dag moet verzenden, is alle hulp meer dan welkom. Samen met de auto-reply feature, de kalender functie en een automatische handtekening maakt Text Predictions je leven een stuk gemakkelijker.

Wil je de feature na release aan of uit zetten, dan doe je dat zo:

Ga naar Instellingen (tandwieltjes)

(tandwieltjes) Klik onderin op Alle Outlook-instellingen weergeven

Onder E-mail ga je naar Opstellen en Beantwoorden

ga je naar Bij Text predictions (mogelijk anders in het Nederland) zet je de feature aan/uit

De feature moet ergens deze maand uitkomen. Vooralsnog zal de Text Predictions naar de webversie van Outlook komen. Of de ingebouwde versie van Outlook in Windows 10 de feature ook krijgt is nog niet duidelijk.

Lees ook: Apple iPad krijgt handige multitasking features voor Outlook