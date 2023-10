Overheidssubsidie voor nieuwe EV’s worden volgend jaar toch niet verlaagd

De subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s blijft toch staan op 2950 euro. Mogelijk zou het bedrag verlaagd worden naar 2550 euro. De staatssecretaris van Infrastructuur hoopt dat op deze manier de subsidie aantrekkelijker wordt. Voor dit jaar viel de animo voor de subsidie namelijk flink tegen.

Bijna een derde blijft over

Doorgaans zijn subsidiepotjes vaak sneller op dan je lief is. Zo was het in voorgaande jaren ook met de subsidie voor nieuwe EV’s. Steeds was binnen een half jaar de pot leeg en in 2020 en 2021 zelfs binnen een week. Maar de populariteit van de elektrische auto blijkt niet stand te houden. Dit jaar blijft er voor het eerst geld over. Naar schatting aan het einde van het jaar zo’n 23,5 miljoen. Dit staat gelijk aan ongeveer 35% van de totale pot.

De reden voor de tegenvallende cijfers met betrekking tot aanschaf van elektrische voertuigen zijn vooral financieel van aard. De relatief kleine bijdrage van de subsidie, lijkt in de beeldvorming van de automobilist niet op te wegen tegen de oplopende kosten. Alles is duurder geworden de afgelopen jaren. Door de tekorten aan computerchips en grondstoffen stijgen de prijzen voor hightech producten als EV’s extra hard.

Daar komt in 2026 ook nog de wegenbelasting bij. Momenteel wordt er over elektrische auto’s geen wegenbelasting betaald. Gezien het gewicht van voertuigen met elektromotor geen sinecure. Wegenbelasting wordt namelijk berekend over het gewicht van een auto, en EV’s zijn vrijwel altijd flink zwaarder dan de vergelijkbare benzine of dieselauto.

Beperkte mogelijkheden

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat het momenteel roeien is met de riemen die ze hebben voor het demissionaire kabinet. De trend wat betreft de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s mag dan duidelijk zijn: meer dan de bestaande subsidie op peil houden kan zij momenteel niet doen.

De subsidieregeling werd in 2020 voor het eerst beschikbaar, toen nog ter hoogte van 4000 euro per aanvraag (voor EV’s in particuliere aanschaf of private lease tot maximaal 45.000 euro). De hoogte van de subsidie zou dalen met het idee dat EV’s door de jaren heen goedkoper zouden worden. Nu dat tegen valt kan het demissionaire kabinet niet veel meer doen dan de hoogte van de subsidie op peil houden.

De ‘Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren’ (sepp) geldt ook voor occasions, maar tegen een lager bedrag (2000 euro per auto). Dit deel van de subsidiepot zal naar verwachting eind dit jaar wel op zijn. Ook de subsidie voor tweedehands elektrische voertuigen blijft volgend jaar gelijk. Het resterende deel van de pot voor nieuwe auto’s gaat mee naar volgend jaar.