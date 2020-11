Pas op voor dit soort PlayStation 5 oplichters - Apparata

De site waarschuwt klanten en geïnteresseerden voor PlayStation 5 oplichters die actief zijn op de site.

Het is bijna onmogelijk om aan een nieuwe PlayStation 5 te komen. Kun je nu echt niet wachten, dan kun je op het internet zoeken naar mensen die de console doorverkopen. Ze maken hier overigens een belachelijke winst op, dus de vraag is of je echt zoveel geld wilt betalen voor de PS5. Tussen de verkopers zitten ook oplichters die zeggen een PlayStation 5 te verkopen. Daarvoor waarschuwt eBay.

eBay is helemaal natuurlijk niet blij met oplichters die via hun platform een PlayStation 5 verkopen. Het bedrijf zegt daarom in een reactie alle valse advertenties van een PS5 te verwijderen. Daarnaast waarschuwt het bedrijf voor malafide advertenties, mocht je ze toch nog tegenkomen.

De oplichters plaatsen een advertentie met een willekeurige foto van een PlayStation 5. Jij plaatst een bieding, maar in werkelijkheid koop je gebakken lucht. De verkoper heeft alleen die foto, maar helemaal geen fysieke PS5. De foto is gewoon ergens van het internet geplukt.

Trap er dus niet in. Ons advies is om enkel een PlayStation 5 te kopen via een vertrouwde webshop of winkel. Ja, het aanbod is zo goed als nul op dit moment. Maar voor honderden euro’s opgelicht worden is een nog veel zuurdere appel. (via gamingbible)