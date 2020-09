Let op! Factuursysteem PayPal is lek en kost jou geld

PayPal heeft de factuur al op ‘pending’ staan zonder dat je het weet. Dit moet je doen.

Haast iedere internetgebruiker weet zo zoetjes aan wel dat als je ineens een e-mail krijgt van een onbekende organisatie, zoals ‘Direct Relief’ waarin vermeld wordt dat je een factuur hebt gekregen, dat de alarmbellen afgaan. Uiteraard druk je in zo’n geval niet op de betaallink van PayPal. Daarmee is de kous in dit geval niet af. De factuur van PayPal is namelijk echt en de mail ook. Dit moet je doen om het op te lossen.

Wat gaat er mis bij PayPal?

Klaarblijkelijk kan iedereen aan iedereen een factuur kan sturen. Het e-mailadres van degene die ‘moet’ betalen is voldoende. Een club cybercriminelen heeft dit ontdekt. Zij sturen nu dus echte facturen via PayPal. De factuur komt dan ook van een echt PayPal adres, namelijk ‘[email protected]’. De e-mail ziet eruit als spam, dus grote kans dat je hem negeert. Als je bij PayPal inlogt en jouw ‘pending’ facturen bekijkt wacht een vervelende verrassing. De spamfactuur is namelijk te zien en heeft de status ‘pending’.

Hoe reageert de betaaldienst?

Desgevraagd laat PayPal weten dat zij bekend is met deze vorm van scam en dat zij fraudedetectie toepast, waardoor de situatie voorkomen zou moeten worden. Ook zegt men dat zij actie neemt op het moment dat er per ongeluk toch betaald wordt. De praktijk bewijst echter anders. De scammers, die naast ‘Direct Relief’ ook namen als ‘World Health Organisation’ en ‘GoDaddy’ misbruikt, krijgen het namelijk nog steeds voor elkaar om de facturen in het systeem te persen en in behandeling te laten nemen.

Wat moet je doen als je getroffen bent door deze PayPal-fraude?

Gebruikers die al verrast werden door een ongevraagde factuur in behandeling merken op dat de klantenservice van PayPal niet altijd bereikbaar is. PayPal heeft weliswaar de mogelijkheid om een factuur aan te vechten, maar dat kan pas als de status van de factuur veranderd van ‘pending’ naar ‘complete’. Bovendien kan PayPal altijd een refund weigeren. Het is dus belangrijk om zelf proactief te zijn. Meldt een frauduleuze ‘pending’ factuur direct en open direct een geschil als die factuur de status ‘compleet’ heeft. Bekijk tot slot regelmatig jouw transacties en dien direct bezwaar in bij een onterechte afschrijving. De steenrijke oprichter kan wellicht iets gaan doen aan de klantenservice.

