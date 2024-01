Pixel Watch 3 van Google: Wat kan je verwachten?

Ondanks dat De Pixel Watch 2 nog maar een paar maanden oud is, wordt de markt nu al klaargestroomd voor zijn opvolger: De Google Pixel Watch 3! De komst van deze next gen smartwatch is alleen nog maar naar verluidt. Toch zijn er al wat details bekend over de nieuwe Google watch waar men vrij zeker over is.

Twee formaten

Een ding wat al duidelijk is over de nieuwe Pixel Watch 3 is dat de smartwatch in twee maten uitgebracht zal worden. Eén van de voornaamste opmerkingen of klachten die gebruikers van de eerdere smartwatch edities hadden, gingen over het formaat van de wearable. Men vond de smartwatch wat te klein voor comfortabel gebruik.

Ondanks dat er nog niet bekend is wat het precieze formaat van de maten zal zijn, is het op basis van deze feedback goed aan te nemen dat minimaal één van de twee van groter formaat zal zijn dan zijn voorgangers.

Ook zou het heel goed zo kunnen zijn dat deze verandering in formaat ook veranderingen in de technische features met zich mee brengt. Voor de specifieke details hierin zullen we de volgende update van Google over de Pixel Watch 3 moeten afwachten.

Wat zijn de verwachtingen van de Pixel Watch 3?

Ook al is er dus nog maar weinig officieel bekend is over de nieuwe Google smartwatch, er zijn wel al veel verwachtingen over de Pixel Watch 3. En aangezien dit niet de eerste keer is dat we een next gen device verwachten, zijn deze verwachtingen bij lange na niet onrealistisch. Hier een aantal aspecten waarop verbeteringen verwacht worden bij de Google Pixel Watch 3.

Design

Als je het publiek om een mening zou vragen, dan zouden velen aangeven dat zowel de eerste als de tweede Pixel Watch er zeer strak uitzagen. Als je beide modellen gaat vergelijken zal het ook opvallen dat de twee niet zo veel van elkaar verschillen qua uiterlijk.

Er zijn geen echte klachten over het design of aspecten ervan die het gebruik van de smartwatch belemmeren. Dit betekent niet dat men geen mogelijke verbeteringen kunnen zien. Zo hoopt men dat Google iets zal doen aan de screen-to-body ratio van de smartwatch, waar in deze verhouding er meer scherm oppervlakte zal komen.

Display

Dit kenmerk is bij lange na niet slecht bij de eerdere Google watches, maar niet up to par in vergelijking met de competitie. Zo hadden de recente smartwatches van bijvoorbeeld Samsung en Apple een maximale helderheid die twee keer zo hoog lag als bij de Pixel Watch 2. Het voornaamste voordeel van een hogere helderheid is dat het digitale scherm van de watch dan beter te zien is in het daglicht. Als Google wilt bij blijven met de competitie dan is dit zeker een aspect waar ze zullen moeten werken.

Batterijduur

Uiteraard staat ook de batterijduur in dit lijstje. Als er iets is waar we altijd wel verbetering in willen zijn bij technologie, dan is het wel de batterijduur van het desbetreffende apparaat. En zeker met een smartwatch die eigenlijk constant aan staat en wordt gebruikt op alle momenten van de dag of nacht, is dat van groot belang.

De eerste Pixel Watch was wat dit betreft teleurstellend, maar de Pixel Watch 2 maakt toen een hoop goed. Van een batterij die nauwelijks een dag meeging, ging het naar een batterij die makkelijk 24 uur volhield. Tussen de competitie zijn er wearables die nog weer 12 uur langer dan dat meegaan. Dus ook dit is een belangrijke functie waar het publiek zeker een upgrade op verwacht bij de Google Pixel Watch 3.

Hierbij hopen veel smartwatch gebruikers ook dat er bij een ding geen verandering zal plaatsvinden: de oplader. De Pixel Watch 2 maakte een lichtelijk vervelende aanpassing aan de oplaadhardware van de watch in vergelijking met de Pixel Watch 1. Maar dit nog een keer aanpassen zou de gebruikers alleen nog maar extra irriteren.

Momenteel is er voor smartwatch gebruikers een goede kans dat ze de juiste oplader al hebben liggen; de hardware van de Pixel Watch 2 is hetzelfde als bij de Fitbit Versa en Sense trackers. Bovendien is het onredelijk om gebruikers te dwingen om bij elke nieuwe aankoop ook een nieuwe oplader te kopen.