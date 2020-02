PlayStation 5: dit goede nieuws is bevestigd!

Ontwikkelaars vertellen de belangrijkste eigenschap van de PS5 (en Xbox Series X).

Gamers kunnen haast niet wachten tot zij aan de slag kunnen met de nieuwe consoles van PlayStation en/of Xbox. Nu de lancering van de PlayStation 5 steeds dichterbij lijkt te komen, zien we ook steeds meer aspecten bevestigd. Dankzij de beursgenoteerde spellenfabrikant Ubisoft kunnen we weer een unieke eigenschap toevoegen aan de bevestigde features van de PlayStation 5.

Ubisoft bevestigt achterwaartse comptabiliteit

Aangezien Ubisoft beursgenoteerd is moet men eens in de zoveel tijd in gesprek met analisten en andere financiële partijen, zodat investeerders een goed beeld krijgen van de financiële situatie en verwachtingen van het bedrijf. Vaak is dat droge kost, maar soms hoort men nog eens wat. Zo vertelde de top van Ubisoft tijdens hun financiële toelichting dat zij erg positief zijn over de toekomst.

Reden hiervoor is dat PlayStation 5 volledige achterwaartse comptabiliteit gaat bieden. De CEO van Ubisoft, Yves Guillemot, zei namelijk het volgende:

“Those consoles will be running almost all the back catalogue of the previous consoles. It will be something new in the industry. It will help the old generations to continue to be big consoles on the market for years to come.”