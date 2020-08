‘PlayStation 5 gaat beter verkopen dan Xbox Series X’

Wie neemt straks het voortouw met de verkopen, de PlayStation 5 of toch de Xbox Series X? Dit gaat er gebeuren volgens analisten.

Ze komen allebei in dezelfde periode op de markt en zijn ontzettend gewaagd aan elkaar. Eigenlijk kun je geen winnaar aanwijzen, want het komt simpelweg aan op persoonlijke smaak. Spreken bijvoorbeeld de exclusieve games van PlayStation of van Xbox je meer aan? Gebaseerd op dat kan de keuze al gemaakt worden. Voor Gran Turismo moet je bijvoorbeeld bij PlayStation zijn, terwijl Xbox een machtige exclusieve titel als Halo in huis heeft.

Het gaat volgend jaar spannend worden als beide bedrijven met de eerste verkoopcijfers komen. In gesprek met Wccftech geven analisten DFC Intelligence alvast een voorproefje wat we kunnen verwachten. Volgens hen gaat de PlayStation 5 in eerste instantie beter verkopen dan de Xbox Series X. Sony’s merkwaarde zou simpelweg sterker zijn dan dat van de Xbox. Ook heeft Sony een enorme fanbase in thuisland Japan die de PS5 straks verkiezen boven de Xbox Series X.

Dat betekent niet dat Xbox altijd achter de feiten moet blijven aanlopen. De analisten denken dat de Xbox Series X op de lange termijn de PlayStation 5 in verkopen kan verslaan. Het zal ongetwijfeld een spannende nek-aan-nek race worden voor beide consoles.