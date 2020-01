Top 10 dikste games die in 2020 uitkomen

Naast de release van de nieuwe generatie consoles wordt 2020 ook een veelbelovend gamejaar.







Het decennium is voorbij en dat betekent dat we gigantisch impactvolle games achter ons laten. Het tweede decennium van deze eeuw bracht ons titels als GTA V, Skyrim, God of War, Red Dead Redemption 2, Overwatch, Breath of the Wild en nog veel meer. Maar vandaag kijken we vooruit. 2020 wordt het jaar dat de nieuwe generatie consoles uitkomen; wat kunnen we daar zoal op gaan spelen? Dit zijn de 10 dikste titels die we volgend jaar verwachten.

Voor alle onderstaande games geldt dat de meest exacte releasedatum die officieel bekend is is gebruikt.

Minecraft Dungeons – April 2020

Minecraft Dungeons is het eerste grote Minecraft-project in jaren en gaat de gebruikelijke gameplay omgooien. In plaats van een open wereld met open gameplay, wordt Dungeon een (co-op) game waarbij je dungeons verkent en moet knokken om te overleven.

Marvel’s Avengers – 15 mei 2020

Marvel’s Avengers wordt (afgezien van de LEGO-games) de eerste grote, big budget game rondom de gigantisch populaire superhelden. We krijgen een uniek verhaal, lekkere actie en een hoop bekende én onbekende superhelden.

The Last of Us II – 29 mei 2020

De eerste game in deze franchise was een gigantische hit en het vervolg gaat dat ongetwijfeld weer zijn. De post-apocalyptische verhalende game zal zich nu focussen op Ellie. Het kleine meisje uit de eerste game is overigens groot geworden en heeft er een hoop nieuwe, gewelddadige trucjes bijgeleerd om te overleven in deze zieke wereld vol menselijk- en mutantengespuis.

Cyberpunk 2077 – 16 april 2020

Ontwikkelaar CD Projekt Red gooide al hoge ogen met de The Witcher-serie en ze gaan hun geweldige oog voor detail en talent voor het schrijven van een (bruut) verhaal ook toepassen op Cyberpunk 2077. Dit wordt een pareltje dat in dezelfde rij als RDR 2, God of War en Skyrim genoemd gaat worden, neem dat maar van mij aan!

Half-Life: Alyx – Maart 2020

Gamers wachten al anderhalf decennium op een vervolg voor het geweldige Half-Life en Half-Life 2. Helaas voor sommigen wordt Half-Life: Alyx daarentegen geen mainstream titel; Alyx zal een VR-only game worden. Voor VR-liefhebbers zoals ikzelf is dat daarentegen wel goed nieuws, want het sci-fi-avontuur van Half-Life wordt nu nóg meer sci-fi en nog indrukwekkender.

Halo Infinite – Feestdagen 2020

Fans van de iconische Xbox-serie Halo moeten het al jaren doen met spin-offs en kleine delen maar in 2020 komt er weer eindelijk een echte grote Halo-game uit. Dikke productiewaarde, meeslepend verhaal en uiteraard weer een hoop alien uitschot om een kopje kleiner te maken.

Watch Dogs: Legion – 6 maart 2020

Watch Dogs is Ubisoft’s grote open wereld franchise en in 2020 komt er eindelijk een unieke nieuwe game in de serie uit. De eerste was verrassend goed maar een beetje ruw aan de randjes en deel 2 was hetzelfde verhaal. Legion introduceert een heel legioen aan nieuwe mechanieken, betere graphics en hopelijk nog beter gestroomlijnde gameplay.

Rainbow Six Quarantine – 2020

Ubisoft komt een tweede keer op de lijst met Rainbow Six Quarantine. Het eerder uitgekomen R6 Siege is nog steeds een gigantisch succes en wordt nog massaal gespeeld. R6 Quarantine gaat daar geen stokje voor steken; het wordt een zombie survival-shooter waarbij tot 3 spelers moeten samenwerken om te overleven te hordes zombies. Badass, zeker als ze de graphics en wapens van Siege meenemen.

Call of Duty: Black Ops 5 – 2020

We sluiten af met een tweetal games die waarschijnlijk in 2020 uitkomen. Black Ops 5 is een titel die nagenoeg zeker in de maak is en de game zou in 2020 uit moeten komen. Over welke studio de game maakt heerst nog onduidelijkheid, maar het vijfde deel in de Black Ops-serie moet nog grauwer en gruwelijker worden dan de huidige kaskraker Modern Warfare.

GTA VI – 2020?

Tot slot GTA VI. Is er al iets officieel bekend over de game? Nee. Desalniettemin wordt verwacht dat GTA VI een exclusieve (tijdelijke) launch-titel wordt voor de PlayStation 5. De setting zal niet iedereen bekoren, maar dan nog wordt dit een kaskraker van jewelste. Het wordt daarbij wel spannend voor Rockstar wat GTA Online gaat doen; komt er een GTA Online 2 of blijft Online op zichzelf staan? We gaan het zien, hopelijk in 2020 maar voor deze voorspelling durf ik mijn hand niet in het vuur te steken. Rockstar brengt hun games uit als ze zelf denken dat ze klaar zijn en niet eerder.