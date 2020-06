Zo kijk je de live gameplay met PlayStation 5 vanavond

Hebben PlayStation 5 en Xbox Series X slecht nieuws vóór de gameplay?

Veel liefhebbers van de PlayStation 5 kijken uit naar de grote presentatie die vanavond om 22 uur Nederlandse tijd gepland staat. De presentatie stond eigenlijk voor vorige week gepland nadat deze al eerder vertraagd was door Corona. De onlusten die in Amerika plaatsvonden n.a.v. de dood van George Floyd leidden echter tot uitstel.

Zo kijk je de gameplay met de PlayStation 5 live

Van uitstel komt geen afstel, want vanavond (donderdag 11 juni) vanaf 22 uur Nederlandse tijd kun je de presentatie van de PlayStation 5 alsnog verwachten. De livestream is te volgen op een Nederlandstalige pagina van de officiële PlayStation-site.

Uiteraard hopen we dat het mysterie rond de PS5 daarmee wat wordt ontrafeld zodat we na onze console beatdown een nieuw vergelijk kunnen maken. De meningen over de eerste gameplay-beelden waren namelijk nogal wisselend. Men maakt de prijs overigens naar verwachting (nog) niet officieel bekend.

Komen consoles met slecht nieuws over prijs?

Misschien is het ook maar goed dat de prijs nog even een verrassing blijft. Als we namelijk af moeten gaan van de recent ontdekte listing van de PlayStation 5 op Amazon, voor de prijs van zo’n EUR 670,- (GBP 599,-) zou dit slecht nieuws betekenen.

Helaas laat ook Xbox Series X over de prijs weinig positief nieuws horen. Directeur Phil Spencer geeft aan dat men zich realiseert dat een nieuwe console een zeer prijzige uitgave is die momenteel geen prioriteit heeft bij gezinnen die financieel te lijden hebben onder de Coronacrisis. Om hen tegemoet te komen gaat men echter inzetten op campagnes omtrent het betalen in termijnen in plaats van prijsverlaging.