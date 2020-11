PlayStation 5: woekerprijzen, SNIPES streetwear en meer [video]

De PlayStation 5 is uit en de gekte barst los, kijk maar.

Inmiddels is gamend Amerika aan het eerste weekend met de PlayStation 5 begonnen, terwijl wij in Europa nog aftellen. Om je alvast een beetje in de stemming te brengen duiken wij in de PS 5 gekte.

PlayStation 5 streetwear

Als je met jouw PS 5 in de weer bent wil je er natuurlijk ook een beetje hip uitzien. Daar speelt Sony handig op in, want met de SNIPES with PlayStation Collection presenteren beide merken een kledinglijn waar je als fan van de PlayStation 5 mee gezien kan worden. Kijk maar.

Absurde prijzen voor PlayStation 5

Dat er een gekte gaande is rondom de console van Sony kun je wel stellen. De PlayStation 5 is al tijden uitverkocht, dus gamers die achter het net vissen balen flink. Dat is natuurlijk handel voor anderen. Als je op eBay rondkijkt zie je dat er flink wat mensen op een klapper gokken voor de kerst. De duurste PS 5 gaat (op moment van schrijven) weg voor $ 5.000,- en zo’n koopje -kuch- is natuurlijk exclusief verzendkosten.

In Nederland is de gekte nog iets minder. Op Marktplaats.nl kost de duurste aanbieding (met extra console) op dit moment EUR 1.175,-, maar als je op de advertenties klikt waar geboden kan worden zie je dat de biedingen zo rond EUR 750,- stoppen. Overigens is de duurste versie van de PS 5 voor dat bedrag nog niet in zicht.

Toch valt er ook wat te lachen

Natuurlijk zijn de fans die de console al hebben bijzonder gelukkig met hun PS 5. Op social media neemt het aantal meme’s dan ook flink toe. Zelfs PewDiePie is te spotten met PlayStation 5. Zie jij hem?

Kan jij niet wachten? Dan kan je hier alvast kijken wat er allemaal in de doos zit als de postbode aanbelt.