Waarom maakt de ene PlayStation 5 meer herrie dan de andere? [video]

De ene PlayStation 5 maakt meer geluid dan de andere. Hoe kan dat?

Voordat de PlayStation 5 op de markt kwam stuurde men een aantal review-exemplaren naar tech-magazines. Het Franse Les Numeriques kreeg ook een exemplaar. Natuurlijk werken er op zo’n redactie ook PS-fans, dus medewerkers hadden zelf ook een PS5 gescoord in de voorverkoop. Toen viel hen iets op.

De ene PlayStation 5 maakt meer geluid dan de andere

Het bleek namelijk dat het review-exemplaar van de console veel stiller was dan de PlayStation 5 die men gekocht had. Men ging op onderzoek uit en haalde de twee consoles uit elkaar. In onderstaand filmpje kan je het verschil horen (vanaf 2.40). Ook wordt de oorzaak direct duidelijk.

PlayStation 5 heeft 2 types ventilatoren

Het blijkt dus dat er twee verschillende types ventilator worden ingebouwd. Het verschil zie je duidelijk in onderstaande afbeelding.

De ene ventilator (ventilator A) is van het merk Delta en produceert zo’n 39 decibel. De andere ventilator is van NIDEC en produceert met 43 decibel iets meer geluid. Zolang je dus het geluid op het niveau hoort zoals in het filmpje is er geen storing en heb je gewoon geluk of (een beetje) pech. Het is niet bekend hoe Sony de ventilatoren verdeeld heeft.

3 ventilatoren en toch problemen?

Toch vallen er een paar dingen op. Beide ventilatoren zijn weer anders dan de ventilator die we zien in de tear-down video die PlayStation zelf verspreidde in aanloop naar onthulling van de PS5. Daarnaast zijn er wel degelijk meldingen over veel geluid die een klacht zijn. Het geluid komt dan alleen meestal niet van de ventilator. Blijf dus kritisch als jouw PlayStation 5 ineens geluid gaat maken.

Het ‘normale’ geluid van de ventilatoren kan je horen op de site van de ontdekkers van deze fan-gate, Les Numeriques.