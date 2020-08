PlayStation 5 rekent af met deze hardnekkige geruchten

PlayStation 5 laat weerwoord zien met patent en door gebruikers aan het woord te laten.

In de strijd tussen PlayStation 5 en Xbox Series X gooit men soms flink met modder. Twee van die geruchten brengen de PlayStation 5 in diskrediet. Zo zouden er problemen met de koeling zijn die het apparaat brandgevaarlijk zouden maken. Een ander gerucht is dat de gameplay, die in 4K-resolutie zou zijn, dat feitelijk niet is. Sony zou een lagere resolutie met grafische trucs naar 4K-niveau helpen. Op basis van onderstaande ontwikkelingen kunnen we beide geruchten waarschijnlijk definitief ontkrachten.

PlayStation 5 wordt niet oververhit

Het gerucht gaat dat de koeling van PlayStation 5 een probleem zou vormen. Volgens dezelfde geruchten is de hitte-ontwikkeling zo groot dat de PS5 kan ontbranden. Uit de registratie van een recent patent concluderen we dat oververhitting inderdaad gespeeld heeft. In het patent legt Sony echter een oplossing vast om dit probleem te verhelpen.

In dit patent beschrijft men hoe er een laag met hitte-isolerende vloeistof gebruikt wordt tussen het warmte-element en de chip. Zodra de chip in werking is gaat deze vloeistof (voor zover ik begrijp een vloeibaar metaal) bewegen en voorkomt zo dat de hitte richting de chip trekt. Hierdoor wordt het apparaat stiller en ook beter gekoeld. Daarmee lijken de problemen met oververhitting onder controle. Nu is het natuurlijk altijd de vraag of een patent het van de tekentafel tot massaproductie haalt. Feit is dat Sony de problemen met warmte erkent en aan oplossingen werkt. Dit gerucht kunnen we dus als voorlopig als ontkracht beschouwen.

PlayStation 5 biedt wel native K4-resolutie

Gaming journalist Jeff Grubb bracht recent een geruchtenstroom op gang. Hij suggereerde dat de PS5 niet in staat is om de games af te spelen in native K4-resolutie. In plaats daarvan zou men met een lagere resolutie kunnen werken en deze door grafisch kunst- en vliegwerk op kunnen schroeven tot 4K. Hoewel hij veel slagen om de arm hield ging het gerucht razendsnel het internet over.

Inmiddels hebben gebruikers het voor PS5 opgenomen. Op Reddit halen zij analyses aan van andere tech-journalisten. Naar aanleiding van eerdere gameplays kwamen zij tot de conclusie dat men wel degelijk native 4K resolutie als output kan verwachten. Vervolgens startte er een interessante discussie over het nut van 4K-resolutie nu veel mensen nog geen bijbehorende apparatuur (zoals een gaming tv) hebben die 4K-resolutie af kan spelen.

Als het zover is kunnen we in ieder geval het gerucht van een ‘opgevoerde’ PS5 bij de vuilbak parkeren.

Wanneer PS 5?

Uiteraard hebben we pas zekerheid als we het apparaat in handen hebben. Dat gebeurt voor het ‘holiday season’, dat in Amerika eind november start. De exacte releasedatum wordt volgens geruchten, tegelijk met de prijzen, onthuld in augustus. Of we dat gerucht kunnen factchecken blijkt vast in de komende 14 dagen, al is Sony naar verluidt niet blij met een snelle onthulling.