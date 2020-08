PlayStation 5 en Xbox Series X spelen poker over prijzen

Het lijkt erop dat PlayStation 5 als eerste met de billen bloot moet.

Inmiddels is zo ongeveer alles over de PlayStation 5 en de Xbox Series X wel gelekt. Er zijn echter nog 3 dingen die officieel bevestigd moeten worden voordat we af kunnen tellen naar de launch. Welke partij maakt als eerste de prijs en de releasedatum bekend en wanneer bevestigt Microsoft de Xbox Series S? De laatste slag in deze pokerwedstrijd lijkt begonnen.

Wanneer worden de prijzen van PlayStation 5 en Xbox Series X officieel bekend?

Op dit moment hebben beide bedrijven nog geen officiële datum genoemd, maar volgens hardnekkige geruchten zouden beide bedrijven nog in augustus de releasedatum en prijzen bekend maken. Dat zou ook logisch zijn, want met een lancering in november is er niet veel tijd meer, terwijl er rondom die lancering van alles moet worden voorbereid. Beide bedrijven hebben nog geen evenement aangekondigd.

Xbox Series X kruipt in de rol van underdog

Met name de Xbox Series X lijkt erg graag als tweede te willen en in te willen spelen op de prijszetting van PlayStation 5. Hier lijkt men nu een goede gelegenheid voor te zien. Game-ontwikkelaars laten namelijk weten dat het uitstel van Halo Infinite grote impact heeft op de launchstrategie van Xbox Series X. Via gaming platform Resetera laat een van de studiobonzen weten dat Microsoft de klap voelt en in een vervolgpost meldt hij dat men alle activiteiten rondom de lancering een maand uitstelt. Voor zover bekend heeft Sony geen plannen om van hun strategie, waarbij zij de kaarten in augustus op tafel leggen, af te wijken.

Uitstel komt Microsoft niet slecht uit

Beide consoles lijken technische hoogstandjes te worden. De PlayStation 5 lijkt echter veel populairder te worden dan de Xbox Series X. Het zou dan ook goed zijn voor Microsoft om te weten hoe de markt reageert op de prijsstelling van Sony. Met de al eerdere aangekondigde strategie van flexibele prijs bij lancering en misschien zelfs het brengen van de Xbox Series S, kan men eventueel het tij keren en twijfelende kopers alsnog in hun kamp trekken. We blijven de strijd uiteraard volgen.