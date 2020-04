Schokkende geruchten PlayStation 5 duiken weer op [video]

Voormalig ontwikkelaar PlayStation 5 en game-ontwikkelaar klappen uit de school.

Hoewel Sony voorzichtig steeds meer tipjes van de sluier weggeeft valt er nog genoeg te onthullen. Dat blijkt wanneer voormalig software engineer Matt Hargett aan het Twitteren slaat.

Wat zegt Matt Hargett over PlayStation 5?

De man die een tijd eindverantwoordelijk was voor het software-ontwerp van de PlayStation 5 kreeg wat vragen en gaf in eerste instantie aan dat hij een geheimhoudingsbeding heeft getekend, maar dat er nog genoeg aspecten van de PlayStation 5 geheim zijn. Uiteraard stellen Twitteraars vervolgvragen en Hargett kan het niet laten om wat tipjes van de sluier op te lichten.

Many, many things haven’t shown up in leaks. There are plenty of secrets that are being well kept :) — Matt Hargett (@syke) April 20, 2020

Zo spreekt hij verderop in deze Twitter-draad over het verschil tussen technische specificaties en de optimale afstemming in de praktijk. Volgens hem is het tweede aspect doorslaggevend. Hij geeft daarbij in algemene termen aan dat het beter is om beide facetten naast elkaar te optimaliseren. Overigens is hij niet te beroerd om ook een kritische noot te plaatsen:

Okay, I guess I’m not buying a PlayStation game on my iOS 13 iPhone. Switching over to the @XboxGamePass app, which is working fine. pic.twitter.com/YpxTVJkx6L — Matt Hargett (@syke) April 23, 2020

Voormalig ontwikkelaar Chris Grannell is duidelijker over de PlayStation 5

Chris Grannell werkte in het verleden ook voor Sony aan de PlayStation, maar dan vooral PS4. Klaarblijkelijk is zijn geheimhoudingsbeding afgelopen, want hij is beduidend duidelijker in zijn kritiek en opvattingen.

In een optreden tijdens een podcast is hij zeer duidelijk maar niet erg positief voor de PlayStation 5. Zo zou de Xbox Series X technisch veel beter zijn. Bovendien blaast hij een eerder gerucht nieuw leven in. Het gerucht gaat namelijk al even dat de PlayStation 5 problemen zou hebben met oververhitting. Zonder explicitiete bevestiging legt hij aan de hand van de presentatie van de PS5 uit waarom dit wel logisch zou zijn. Ook stipt hij in de podcast, die je hierna kunt bekijken andere punten aan waarmee PS5 het moeilijk zal krijgen om Xbox te verslaan.

Als je alvast jouw eigen technische inschatting wilt maken kun je uiteraard altijd nog even onze console-beatdown, waarin wij beide consoles naast elkaar zetten, bekijken.

Op de afbeelding zie je overigens een van de renders die internet nu in de ban houdt.