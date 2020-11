Nederlandse release PlayStation 5: je kunt vandaag nog scoren [video]

Vandaag is het zo ver, de PlayStation 5 wordt in Nederland uitgebracht. Kan jij hem vandaag nog scoren?

Nadat Amerikaanse gamers al een week hun hart op hebben kunnen halen is het vandaag ook in Nederland zo ver. De PlayStation 5 wordt uitgebracht. Wij kijken of er nog een kans is dat jij vandaag de nieuwe console scoort en delen wat andere weetjes in afwachting van het nagelbijten tot de postbode belt.

Coolblue had een hilarische reclame voor PlayStation 5?

Coolblue heeft een traditie als het om promoties gaat en de reclamespotjes worden altijd zeer gewaardeerd. Dit spotje voor de ‘zet je schoen’ actie is daarop geen uitzondering, al is de actie zelf inmiddels afgelopen.

Hoeveel consoles waren er eigenlijk beschikbaar?

Sony heeft natuurlijk al een pre-sale gehouden voor de PlayStation 5 en daarnaast heeft men nog een aantal consoles aan winkelketens gegeven. Door de Coronacrisis wilde men echter rijen voor de deur voorkomen, dus heeft men deze vaak bij de pre-sale bestellingen gevoegd. Deze laatste batch bedroeg, volgens geruchten, tussen 200 en 250 consoles per winkelketen. Dat is bij een retailer als MediaMarkt of BCC natuurlijk zo op. Veruit de meeste bekende websites melden nu dat de PlayStation 5 console uitverkocht is en dat niet bekend is wanneer de voorraad aangevuld komt.

PlayStation 5 scoren op launch day?

Er is voor zover we kunnen zien nog één mogelijkheid om vandaag in Nederland een PlayStation 5 op launchday te scoren. Amazon brengt vanaf 12 uur op de websites van diverse landen (Nederland, Duitsland, UK, Frankrijk, Spanje en Italië) nog een aantal exemplaren ter verkoop. Keerzijde is dat dit uitgebreid bekend gemaakt is.

Dit betekent grote drukte en kleine kans. Uiteraard kan je ook proberen om op Marktplaats te scoren. Helaas zien we daar de prijzen voor consoles nu snel oplopen. Na eerdere kleinere marges gaan de vraagprijzen nu 3 of 4 keer over de kop.

Ook is er internationaal nog een aantal webshops dat de PlayStation 5 op voorraad heeft (dit kan natuurlijk elk moment wisselen). Een overzicht zie je hier.

Afbeelding: Sony