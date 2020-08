PlayStation 5: zo gebruiken ontwikkelaars de nieuwe techniek

Dit kijkje in de keuken laat zien hoe geweldig PlayStation 5 kan worden.

Eerder deze week lanceerde Sony de eerste reclamespot voor de PlayStation 5, die gek genoeg gemengd ontvangen werd. In een volgende poging om de gamers voor zich te winnen publiceerde men een blog waarin ontwikkelaars van diverse games vertellen hoe ze de technische mogelijkheden van PlayStation 5 inzetten voor spelbeleving. Als het klopt wat men zegt wordt het smullen! Wij geven een bloemlezing.

Spider-Man: Miles Morales op PlayStation 5

Brian Horton, creatief directeur voor Spider-Man: Miles Morales is vooral enthousiast over de haptische feedback. Dankzij de mogelijkheden kunnen spelers voelen vanaf welke kant een aanval komt. Ook kan je bij een Venom Punch voelen hoe de kracht zich aan de linkerkant opbouwt om vervolgens te ervaren hoe die kracht naar de rechterkant van de controller verschuift als de punch aankomt.

Fysieke impact van shooters op PlayStation 5

Dinga Bakaba, game director voor de shooter ‘Deathloop’ is ook onder de indruk van de haptische feedback en dan vooral in combinatie met de adaptive triggers. Deze combinatie gebruikt hij om bij elk wapen een ander gevoel te creëren. Ook voel je fysiek aan de controller wanneer jouw wapen weigert. Zo kan je nog voor je het op het sscherm ziet reageren. Dit geeft volgens hem een hele andere dimensie aan de game-ervaring van een shooter.

Het voelen van emoties en inspanningen

Andere gamedirectors gaan juist aan de slag om je allerlei inspanningen en emoties te laten voelen. Zo kan je het gevoel van metaal tegen metaal voelen in zwaardgevechten en de twinkeling van vuur als je magische krachten verdient in een spel. De ontwikkelaars geven ook aan dat de ‘rumble’ functie die op de PlayStation 4 al aanwezig is, niet te vergelijken is met deze ervaring.

Overigens houdt Sony het spannend. Men kondigt voor de komende weken nog meer onthullingen aan. Met name de prijs en beschikbaarheid zijn voor de fans klaarblijkelijk een hot item.

De hele bloemlezing met meer commentaren van game-directors kan je hier teruglezen.

Afbeelding: PlayStation 5/Sony