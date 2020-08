Zien: de eerste PlayStation 5 reclame en Xbox Series X trailer

PlayStation 5 en Xbox Series X starten promotie, kijkers zijn verrast.

Langzaam maar zeker komt ‘holiday season 2020’ in zicht en zullen de PlayStation 5 en Xbox Series X te koop zijn. Dat hebben de fabrikanten van de consoles ook goed door, want de publiciteitsmachines lijken aangezet. Sony presenteert de eerste reclame voor PlayStation 5 en Microsoft pakt op bijzondere wijze uit met een revealvideo van de Xbox Series X. De reacties van fans zijn verrassend en niet erg positief.

De eerste PlayStation 5 reclame

Sony pakt de promotie rechttoe-rechtaan aan. Zij zet de eerste reclame online en wacht vervolgens tot social media haar werk doet. Dat gaat goed, want de reclame is binnen 24 uur al meer dan een miljoen keer bekeken. Uiteraard laten we jou hem ook graag zien.

Zoals je ziet is de reclame vooral gericht op de controller en het geluid. Men belooft wederom schokkende ervaringen met de haptische feedback.

Xbox Series X komt met verrassende reveal video

De twee console giganten kijken waarschijnlijk naar elkaar en spelen voortdurend een spelletje ‘wie is de eerste’. Vlak nadat de eerste reclame van PlayStation 5 online stond kwam Xbox namelijk met een reveal-video, waarin betrokkenen de nieuwe features bespreken. De release was opvallend, want Xbox deed dit niet op haar eigen kanalen, maar via het YouTube-kanaal van IGN. Ook die video onthouden we je natuurlijk niet.

Kijkers reageren verrast en hatelijk op met name PlayStation 5

Wie de commentaren bij de video’s leest kan verbaasd opkijken. Onder beide video’s valt te lezen dat men de prijzen nog niet bekend gemaakt heeft. Onder PlayStation 5 gaat men, getriggerd door de slogan ‘Play has no limits’, opvallend fel aan de haal met de reclame. Er worden toespelingen gemaakt op de limieten van de portemonnee van de kopers en op de lage resolutie van het filmpje. Overigens lekken er wel steeds meer prijzen en zouden beide partijen binnenkort de laatste prijsdetails en launchdatum bekend maken of bevestigen.

Foto: Sony YouTube Still