Releasemaand PlayStation 5 bekend (hint: eerder dan je denkt)

Sony blundert met personeelsadvertentie voor hardware-inkoper PlayStation 5.

Tot nu toe is het gissen naar veel specificaties van de PlayStation 5. Veel verder dan ‘holiday 2020’ komt men in de advertenties (zie boven) niet. Verder blijft de communicatie vaag.

PlayStation 5 releasemaand nu wel bekend

Natuurlijk is dit een publicitair spel van Sony, maar klaarblijkelijk heeft men dat op de afdeling HR niet begrepen. Voor de voorbereiding van de lancering is namelijk veel personeel nodig. Klaarblijkelijk ook iemand die zich bezig gaat houden met de inkoop van hardware. Zoals dat zo vaak gaat plaats je dan een personeelsadvertentie online.

Om de kandidaten een beetje gevoel bij de functie te geven moet je dan ook wat uitleg geven. Dat heeft de afdeling HR begrepen. Of het nu de bedoeling was om in een Japanse krant te communiceren dat je klaar moet zijn voor de launch in oktober waag ik te betwijfelen.

Ook is het redelijk naïef om te denken dat de advertentie alleen door werkzoekenden wordt gelezen. Twitteraar Nibel vond dat klaarblijkelijk ook, want hij/zij was er als de kippen bij om deze scoop te delen. Kijk maar:

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020

De advertentie is voorzien van bronvermelding en is volgens insiders ook mogelijk als men de andere plannen bekijkt. Het lijkt dus in alles om een authentieke advertentie en mededeling te gaan.

Productie PlayStation 5 aangepast aan Corona

Klaarblijkelijk gaat men op zoek naar leveranciers in binnen- en buitenland om de beste hardware-onderdelen te krijgen. Het wordt niet helemaal duidelijk of men vervolgens de onderdelen naar Japan laat komen om ze daar samen te voegen of dat men de productie uitbesteedt. Het lijkt er in ieder geval op dat de Japanse tech-reus op zoek gaat naar geografische spreiding en alternatieven om ervoor te zorgen dat een eventuele nieuwe uitbraak of lockdown geen roet in het eten kan gooien.

Kostenreducties duiden op stevige prijsconcurrentie

We konden al eerder melden dat Xbox een strategie ontwikkeld heeft om de prijsconcurrentie met PlayStation 5 aan te gaan. Wie de personeelsadvertentie goed leest kan zien dat de kostenaspecten uitgebreid benoemd worden als aandachtsgebied voor de nieuwe medewerk(st)er. Daaruit kunnen we concluderen dat Sony wel in is voor een stevig potje prijsconcurrentie met de PS 5.

Wanneer de exacte datum is kan wel eens afhangen van hoe snel de nieuw aan te stellen collega succes boekt. Wellicht kan men daar op het mysterieuze event in juni meer over vertellen.