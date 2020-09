Oeps, er komen 4 miljoen minder PlayStation 5 consoles - Apparata

Productieproblemen zorgen voor groot tekort bij lancering PlayStation 5. Hoe kom jij aan jouw PS5?

De kans dat je bij lancering direct een PlayStation 5 kan scoren is vannacht een derde kleiner geworden als deze informatie klopt.

Grote vraag naar PlayStation 5

In eerste instantie wilde Sony 5 of 6 miljoen PlayStation 5 consoles laten produceren voor de lancering. Dit was vóór de Coronacrisis, die een grote vraag naar consoles op gang bracht. Daardoor besloot Sony om de productie op te voeren. Bij de lancering zouden zo’n 10 miljoen exemplaren beschikbaar moeten zijn. Tegen maart 2021 zou dit opgevoerd moeten zijn tot 15 miljoen stuks. Nu gooit een productieprobleem volgens bronnen roet in het eten.

Productieprobleem zorgt voor 4 miljoen minder PlayStation 5 consoles

Volgens bronnen zijn er problemen doordat de SoC (geïntegreerde processor) niet stabiel presteert. Soms levert deze zelfs maar 50% van de capaciteit. Aangezien men uiteraard alleen goede consoles op de markt wil brengen is de productie nu weer met 4 miljoen stuks teruggeschroefd. Daarmee komt het aanbod terug op de capaciteit die men vóór de Coronacrisis op het oog had en die dus veel te klein bleek.

Wat kun je doen als je de nieuwste PS5-console direct wilt hebben?

Tijdens een aangekondigd event, dat op 16 september moet plaatsvinden, verwacht men dat Sony meer gaat delen over de beschikbaarheid van PlayStation 5 en de start van de voorverkoop. Hoewel dit geen garantie biedt lijkt het zo snel mogelijk reserveren in de voorverkoop een van de twee opties. De tweede optie wordt een kostbare gok. Als er echt schaarste is zullen er ongetwijfeld slimmeriken zijn die wel een PS5 krijgen uit de voorverkoop, maar deze met woekerwinst proberen te verkopen op Marktplaats of vergelijkbare sites. Dat dit een dure gok kan zijn bewijzen de recente verkopen van iPhones met Fortnite-installatie.

Bron: Neowin