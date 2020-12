Grote software-update Playstation 5: dit kun je verwachten

De eerste grote software-update van de PlayStation 5 komt eraan. Dit is er nieuw.

Na de introductie van PlayStation 5 bleek al snel dat er een aantal bugs waren. Sony beloofde dat deze opgelost zouden worden. De eerste software-update van de PlayStation 5 brengt inderdaad een aantal oplossingen.

Met de update gaat Sony ervoor zorgen dat het systeem stabieler zal presteren. Bovendien maakt de update de verbinding met routers stabieler. Als laatste grote verbetering lost de update een probleem op dat ervoor zorgde dat het transfereren van data en downloads afgebroken werd als je probeerde data van de PlayStation 4 te transfereren. Ook waren problemen met het invoeren van tekst in PS4-games via de PlayStation 5 en ook dat probleem is nu verholpen. Daarnaast zijn er een aantal kleinere bugfixes en veiligheidsupdates verwerkt.

Naast de console krijgt ook de Dual Sense controller een update. Hiervoor is geen aparte patch note uitgegeven, dus men verwacht daar geen grote veranderingen. Als je de update van de console hebt geïnstalleerd krijg je bij het opstarten de vraag om de Dual Sense controller met draad aan de console te verbinden. Hierna start ook deze update automatisch. Als je nog niet eerder die verbinding hebt gemaakt wordt ook gelijk een vorige, kleinere update (versie 20.02-02.26.00) voor de controller geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat een bug wordt opgelost die ervoor zorgde dat de controller niet werd opgeladen via de usb-kabel als de console in ‘rust-mode’ was.

De update wordt sinds gisteren automatisch uitgerold, dus als het goed is hoef je niets te doen om de update te ontvangen. Als je de update onverhoopt niet automatisch ontvangt kun je deze ook via de instellingen ophalen en laten installeren. Dit doe je door het volgende pad te volgen: Settings > System > System Software > System Software Update and Settings > Update System Software en dan Update Using Internet te selecteren.

Overigens heeft Sony nog geen update over nieuwe verkoopvoorraad of de aanpak van opkopers uitgegeven.

De volledige patch notes van de update kun je hier vinden.