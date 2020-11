Update PlayStation 5 maakt achterstand op Xbox Series X goed - Apparata

Met deze update haalt PlayStation 5 een achterstand op Xbox Series X in.

De PlayStation 5 is een doorslaand succes, maar op sommige punten scoort de Xbox Series X net iets beter. Sony kondigt nu een update voor de PlayStation 5 aan, waarbij één van die punten gelijk getrokken wordt. Dit kun je verwachten.

In een komende update gaat Sony een variabele verversingssnelheid (VRR) voor de PlayStation 5 mogelijk maken. Hierdoor worden problemen met de beeldkwaliteit van games opgelost. Deze feature wordt al ondersteund door Xbox Series X, maar dat gat wordt nu dus gedicht door Sony.

Wat ga jij merken van variabele frame rate op de PlayStation 5?

Als het over de kwaliteit van beelden gaat heeft men het vaak over dé verversingssnelheid. Dat is feitelijk onjuist. Voor het afspelen van games zijn er eigenlijk twee verversingssnelheden. De eerste is de verversingssnelheid van de output van de console. De tweede verversingssnelheid is de input die het beeldscherm kan verwerken. Als de output van de console hoger is dan de input die het beeldscherm kan verwerken verslechtert de kwaliteit van het beeld. Je ziet dan een fenomeen dat ‘screen tearing’ heet. Gedeelten van het oude frame zijn dan nog zichtbaar door het nieuwe frame heen. Ook treden er dan andere effecten op, zoals een flets beeld.

Er is één maar…

Voor veel fans zal deze update tot betere beeldkwaliteit leiden. Er is wel een ‘maar’. De VVR gaat, ook na de update door Sony, alleen werken als jouw PlayStation 5 verbonden is met een tv of beeldscherm dat de VVR-techniek ondersteunt. Wanneer we de update precies kunnen verwachten is nog niet bekend, maar Sony bevestigde wel dat hij er komt. Met een beetje geluk heb je dus je nieuwe console en de update nog voor het eind van het jaar in huis.