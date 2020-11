Zien jouw PlayStation 5 graphics er flets uit? - Apparata

Fans ontdekken dat de maximale graphics van de PlayStation 5 niet optimaal zijn, wat kan zorgen voor doffe kleuren.

De lancering van een nieuwe generatie consoles gaat uiteraard gepaard met wat kinderziektes. Dat blijft de PlayStation 5 niet gespaard, want naast downloadproblemen en tegenvallende resolutie ontdekken tech-liefhebbers ook een probleem met de kleuren. De maximale resolutie in combinatie met de maximale ververssnelheid blijkt namelijk niet overeen te komen wat Sony beloofd heeft.

PlayStation 5 maximale graphics vallen tegen

Gebruikers op verschillende fora klagen dagen na de lancering van de PlayStation 5 over diens graphics. Nu, de grafische kracht van de console valt nauwelijks te bekritiseren. Het zijn de maximale technische specs die Sony had beloofd, die niet waargemaakt lijken te worden.

Games die worden afgespeeld in 4K met een ververssnelheid van 120Hz zijn soepeler dan boter. In principe is dat voor de PlayStation 5 ook zo. Waar het mis gaat is de bandbreedte die de console gebruikt. Die is namelijk maximaal 32Gbit/s via HDMI 2.1 terwijl er 40 of 48Gbit per seconde nodig is om Sony’s beloften na te komen.

Gerenommeerd TV-reviewer Vincent Teoh legt uit dat de PlayStation 5 momenteel120Hz met YUV422 afspeelt. Ofwel 120 keer per seconde verversen door middel van 4:2:2 chroma subsampling. In dat geval maakt de console gebruik van een lagere kleurresolutie; er wordt minder data voor kleurinformatie gebruikt om de bandbreedte te beperken. Dat kan in het geval van de PlayStation 5 doffe kleuren en modderige graphics opleveren.

En dat is helemaal niet nodig als je een TV met HDMI 2.1 gebruikt. De maximale bandbreedte van die aansluiting is namelijk 48Gbps. Ook de PlayStation 5 hardware kan die hoeveelheid data gemakkelijk aan.

Het is overigens niet duidelijk waarom Sony ervoor koos om 4:2:2 chroma subsampling te gebruiken en niet het optimale 4:4:4. Naar verwachting kan Sony de beperkte PlayStation 5 graphics en kleuren rechttrekken met een firmware update.