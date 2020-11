Sony bevestigt alweer een tegenvaller voor PlayStation 5 - Apparata

Xbox Series X blijkt voordelen te hebben ten opzichte van PlayStation 5.

Met de lancering van de PlayStation 5, die we op 12 en/of 19 november kunnen verwachten lekt er veel nieuws. Het is te prijzen dat Sony daarop open reageert. De inhoud van de boodschappen stemt echter niet vrolijk. Zeker niet nu zij weer een tegenvaller voor de PlayStation 5 bevestigen.

PlayStation 5 ondersteunt geen Quad HD (QHD) resolutie

De QHD-resolutie is een resolutie voor monitoren die twee maal scherper is dan de full-hd resolutie. Deze QHD resolutie is inmiddels veel gebruikt in monitoren. Toch heeft Sony het niet voor elkaar gekregen om de 4K-output geschikt te maken voor QHD.

Nu kan je de PlayStation 5 uiteraard wel gebruiken in combinatie met een QHD-monitor. Welke techniek men gebruikt om dat te laten functioneren is nog niet duidelijk, maar afgaande op de techniek die men daarvoor met de PS4 Pro gebruikt zal men de output in HD-kwaliteit uitvoeren en deze vervolgens interpoleren naar QHD. Nadeel van deze techniek is dat het beeld daardoor waziger is. Dit is extra jammer omdat juist het beeld bij moet dragen aan de optimale gamebeleving.

Waarom QHD-output niet ondersteund wordt is onduidelijk, want in principe zou de ondersteuning technisch mogelijk moeten zijn. Er zou een commercieel argument kunnen zijn, want wanneer je een nieuwe tv koopt die geschikt is voor PS 5 zou je wel QHD-resolutie als output krijgen.

PlayStation 5 presenteert tweede tegenvaller

Nadat Sony gisteren al bevestigde dat de opslagcapaciteit van de PlayStation 5 voorlopig niet uitgebreid kan worden door problemen met configuratie van de bijbehorende poort is dit de tweede forse tegenvaller die men over de nieuwste console bevestigd. Uiteraard kunnen beide problemen in de toekomst verholpen worden met updates, maar het is wel opvallend dat men dit voor de launch niet voor elkaar krijgt.

Plukt Xbox Series X hiervan de vruchten?

Het is misschien wel des te opvallender dat deze problemen bij Xbox niet schijnen te spelen in aanloop naar lancering van de Xbox Series X, die voor 10 november (morgen) op de planning staat. Het leveren van QHD-output is via de HDMI-kabel gewoon mogelijk volgens Xbox. Bovendien kan men daar de opslagcapaciteit wel uitbreiden tegen meerprijs. Wellicht toch een reden om je keuze voor PS 5 te heroverwegen of nog even te wachten voor je jouw nieuwe console aanschaft.

Bron: IGN Italia via T3.com