PlayStation 5 voor hoge bedragen aangeboden op Marktplaats - Apparata

Een pre order voor de PS5 misgelopen? Via Marktplaats worden pre orders van de PlayStation 5 aangeboden.

De afgelopen dagen was het een gekkenhuis bij de Nederlandse webshops. Bol.com, Intertoys, Mediamarkt. Noem ze maar op. Zodra de pre orders live gingen voor de PS5 kregen de websites met enorm veel verkeer te maken. Binnen een mum van tijd waren ze uitverkocht. Grote kans dat ook jij een exemplaar bent misgelopen.

Via Marktplaats proberen slimme handelaartjes hun pre order van de PlayStation 5 door te verkopen. Er zijn diverse advertenties te vinden. Vaak worden ze voor woekerprijzen aangeboden. Zo zagen we een advertentie van 750 euro voor een PS5 met disklade. Voor de goede orde. Een PlayStation 5 met disklade heeft een adviesprijs van 499 euro. Mochten dit soort handelaren hun pre order inderdaad op deze manier verkopen, dan pakken ze een enorme winst.

Het is slecht nieuws voor mensen die misgrepen naar een pre-order. Het beste is dan ook om geen gebruik te maken van het aanbod, maar gewoon te wachten. Meerdere webshops hebben aangeven met een nieuwe pre order ronde te komen. En uiteindelijk zal de PS5 na 19 november gewoon in de winkel komen te liggen. Kun je echt niet wachten tot na de 19de, dan is PlayStation 5 via Marktplaats scoren dus een mogelijkheid.