Deze student betaalt zijn studie met Pokémon [video] - Apparata

Heb jij nog Pokémon kaarten? Dit zijn de meest waardevolle kaarten.

Het verzamelen van Pokémon kaarten was voor veel mensen een ideale jeugdhobby. Velen van hen besteedden hun zuur verdiende zakgeld aan kaartjes die ondertussen al lang verloren gegaan zijn. Sommige mensen zijn echter in hun hobby blijven hangen. Daardoor is er een serieuze verzamelingsmarkt voor Pokémon-kaarten. De Amerikaanse Caleb King had dit al snel door. Hij betaalt nu zijn studie van zijn verzameling.

Pokémon verzameling extreem veel waard geworden

We zagen al eerder dat een verzameling Pokémon kaarten in goede staat veel geld op kan brengen. Caleb King had dit ook door. Hij verzamelde vanaf zijn zesde jaar, maar ging zich een aantal jaar geleden toeleggen op het kopen van verzamelaarskaarten. In totaal investeerde hij zo’n $ 4.000,-. Met de investering had hij een duidelijk doel voor ogen, zijn studie voor orthopedisch chirurg betalen. Hoewel zijn ouders in eerste instantie niet enthousiast waren bleek hij een goede neus voor zaken te hebben. Inmiddels heeft hij een deel van zijn verzameling verkocht voor $ 80.000,-.

Pokémon kaarten dragen nog meer bij aan zijn studie

In een interview met nieuwszender Fox 5 Atlanta, dat je hier kunt zien, vertelt hij over zijn bijzondere investering.

Zoals je in het interview kunt zien verkoopt hij de kaarten stuk voor stuk. Hij heeft de meest waardevolle kaarten uit zijn verzameling dus nog in bezit. Zo kan hij de volgende collegejaren ook betalen.

Heb jij nog Pokémon kaarten? Dan loont een bezoek aan zolder wellicht

Als jij een verzamelaar bent of was die zijn kaarten netjes bewaart kan je zelf ook wel eens onbewust een appeltje voor de dorst hebben geplant. De verzamelmarkt voor Pokémon kaarten explodeert namelijk, zoals je in dit filmpje kunt zien.

Voordat je op zoek gaat naar Pokémon schatten is het goed om ook nog even onderstaand filmpje te bekijken. In dit filmpje zie je de meest waardevolle Pokémon kaarten.

Overigens blijkt Pokémon zelf ook nog steeds mateloos populair, dus wellicht kan je op jacht als jouw zoektocht nog geen vermogen opgeleverd heeft.