Prijs aan de openbare laadpaal vaak te hoog

Een wirwar aan prijzen, een groot aantal exploitanten en weinig duidelijkheid bij de laadpaal. De Consumentenbond vindt dat beter moet en kan. Lees in dit artikel meer over de uiteenlopende kosten voor het opladen van je EV.

Weinig duidelijkheid over kosten opladen

Er staan in Nederland meer dan 51.000 openbare laadpalen. De laadpassen die nodig zijn voor het gebruik van die laadpalen worden door ongeveer 70 aanbieders aangeboden. Maar die hanteren voor alle laadpalen in hun zorg niet altijd een uniform tarief. Prijzen zijn afhankelijk van de exploitant van de laadpaal, je laadpas en de locatie van de paal. Het resultaat? De prijzen per kilowattuur lopen sterk uiteen. Aan de goedkope kant zo’n 30 cent, tot wel 70 cent aan de andere kant van het spectrum.

Slechts een derde van de respondenten gaf in de enquête van de Vereniging Elektrische Rijders aan dat ze reeds vooraf weten wat ze gaan betalen aan de laadpaal. Aanbieders moeten voldoen aan een hoop eisen en daar wordt op toegezien door de Autoriteit Consument en Markt. Toch helpt dit kennelijk onvoldoende. Vaak is achterhalen wat je gaat betalen aan een laadpaal een behoorlijke klus.

De Consumentenbond hoop dan ook dat er een wetsverandering komt waardoor laadpalen, net als de benzinepomp, transparant moeten zijn over hun prijzen. Zo moet je zonder gedoe bij de laadpaal kunnen zien wat je gaat betalen. De Vereniging Elektrische Rijders dringt aan op de introductie van een onafhankelijke vergelijkingsapp. Daarmee moeten elektrische rijders meer duidelijkheid krijgen over de kosten. Kosten die overigens toch vaak al hoger zijn dan die voor benzine.

Branchevereniging DOET herkent zich niet in dit beeld

De branchevereniging van laadpaal- en laadpasexploitanten DOET vindt dat de noodzaak voor verandering wordt overtrokken. Ruimte voor verbetering is er altijd, aldus een woordvoerder, maar het huidige aanbod aan apps en websites is ruim voldoende. Elke aanbieder heeft in ieder geval een eigen website waar de prijzen duidelijk op staan.

Ook zijn de prijsverschillen zijn volgens hem goed te verklaren. Zo worden de prijzen in contracten vaak voor langere tijd vastgelegd. Met de huidige inflatie ontstaan er flinke verschillen tussen prijzen uit oudere contracten met die van nu.

Aanbieders voldoen momenteel allemaal aan de wettelijke eisen. Alleen schrijft de wet alleen voor dat prijsinformatie beschikbaar moet zijn, en dat er hiermee niet gesjoemeld mag worden. Over de vindbaarheid van deze informatie wordt niet gerept. Belangenorganisaties willen dat juist hier verandering in komt. Tot die tijd moeten elektrische rijders maar hun huiswerk blijven doen.