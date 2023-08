De komende jaren blijft de EV in gebruik duurder dan benzine

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eens flink zitten rekenen, en wat blijkt: elektrisch rijden is per jaar gemiddeld honderden euro’s duurder dan met een vergelijkbare benzineauto. In de berekening worden de aanschafwaarde, devaluatie en tank/laadkosten bij 15.000 kilometer per jaar en de verzekering en belastingen meegenomen. Mits het beleid wordt aangepast, wordt verwacht dat dit de komende jaren ook nog wel zal blijven.

Overheid stimuleert elektrisch rijden

De kosten van autorijden in Nederland wordt natuurlijk bepaald door de grillen van de markt, maar ook door overheidsbeleid. Aangezien de overheid het wagenpark wil verschonen, stimuleert zij het overstappen naar een elektrische auto. Dat doen ze met maatregelen en subsidies. Toch blijft elektrisch rijden duur, en als we kijken naar de toekomst wordt het er niet beter op.

De crux van het verhaal zit hem vooral in de wegenbelasting. Deze houdt nu eenmaal rekening met het gewicht van een voertuig en over het algemeen zijn elektrische auto’s zwaarder dan de benzine aangedreven equivalent. Momenteel is het nog mogelijk om vrijstelling te krijgen op je elektrische auto als het gaat om motorrijtuigenbelasting. Vanaf 2025 gaat deze maatregel er uit.

Dat betekent dat je gemiddeld voor een elektrische auto straks 200 tot 500 euro meer wegenbelasting gaat betalen dan wanneer je in een vergelijkbare benzineauto rijdt. Het ministerie trekt nu zelf aan de bel, want met een dergelijk prijsverschil zal het moeilijk worden om de klimaatdoelen te halen.

Vooral klein en middensegment wordt onaantrekkelijk voor elektrisch rijden

Wanneer de verschillen per segment op een rij worden gezet, valt op dat er onderling flink wat verschil zit tussen de klassen. De verschillen zijn het grootst in de A en B klasse en iets kleiner in de C. De verschillen zijn veruit het kleinst in de grotere klassen, D en E. Daar valt de vergelijking soms zelfs in het voordeel van de elektrische auto’s uit. Toch blijft over het algemeen de elektrische auto nog steeds flink duurder.

In het kleinste segment (A) moet je rekenen op een goeie 67 euro per maand. Dit komt neer op 804 euro per jaar. Bij de B-klasse is het verschil 79 euro per maand. Omgerekend is dit 948 per jaar. Bij de C klasse is een elektrische auto gemiddeld 42 euro per maand en 504 per jaar duurder.

Welke klasse rijd ik?

Voor wie niet helemaal bekend is met de manier waarop auto’s zijn opgedeeld in segmenten, even de meest gekochte segmenten op een rijtje:

A-segment: submini’s (Bijv. Toyota Aygo)

B-segment: kleine auto’s (Volkswagen Polo)

C-segment: kleine middenklasse (Audi A3)

D-segment: middenklasse (Audi A4)

E-segment: hogere middenklasse (Volvo S90)

De klassen lopen nog door tot en met N. F tot en met I beslaat grote, sportieve en luxe auto’s, J tot en met N SUV’s, MPV’s en bestelauto’s.

Wil je meer weten over het aanbod elektrische voertuigen?