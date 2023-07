Duitse overheid trekt 900 miljoen uit voor meer laadpalen

Het zijn serieuze bedragen die de Duitse overheid heeft gereserveerd voor het stimuleren van elektrisch rijden. De 900 miljoen maakt deel uit van een groter plan ter waarde van 6.3 miljard euro. Dit geld moet over een periode van drie jaar de infrastructuur voor elektrisch rijden flink vergroten. De Duitse overheid hoopt zo dat de burger sneller de stap zal zetten naar elektrisch rijden.

1 miljoen laadpalen

Dat is uiteindelijk het doel, te realiseren voor 2030. Vorig jaar waren het er nog 70.000, en inmiddels staat de teller op 90.000. De Duitse overheid wil vooral de focus leggen op lokale gemeenten die momenteel achterlopen. Zodoende willen ze de stugge Duitse automobilist overhalen om de verbrandingsmotor te laten voor wat het is en de EV te omarmen.

Momenteel rijden er 1.2 miljoen volledig elektrisch aangedreven auto’s rond in Duitsland. Die cijfers moeten omhoog, vindt de overheid. Wanneer het huidige project is afgerond in 2030 moeten het er ruim 15 miljoen zijn. De opvatting is dat de Duitser de EV voornamelijk links laat liggen vanwege de hoge prijs tegenover de beperkte actieradius en laadmogelijkheden. Met de huidige plannen moeten in ieder geval die laatste minder prominent worden. Dat maakt tegelijkertijd de beperkte actieradius minder problematisch. De laadpalen moeten zowel bij huishoudens als bij bedrijven terecht komen.

Netto nul uitstoot

Het moet er allemaal toe leiden dat Duitsland anno 2045 helemaal klimaatneutraal zal zijn. Het is hoofdzakelijk een middel om de klimaatambities van het land te realiseren. Toch zijn stijgende temperaturen en wisselende neerslag niet de enige motivatie. Ook de energiecrisis weegt mee. De oorlog in Oekraïne voert de druk op de fossiele industrie op en laat zien hoe afhankelijk Europa is van import.

De reacties zijn nog niet eenduidig positief. Vorig jaar al was de VDA (Verband der Automobilindustrie) positief verrast. Eerder hekelden ze de apathie van de Duitse overheid. Deze zou achter de feiten aan lopen. Nu zegt de VDA dat er een belangrijke stap is genomen en dat het vooral hoopt dat de plannen snel geïmplementeerd worden. Andere stemmen noemen de plannen vooral symboolpolitiek en wijzen er op dat er veel overheidsbemoeienis aan vast zit.

Ook in Nederland stimuleren verschillende overheden het realiseren van meer laadpalen. Bijvoorbeeld met subsidies.

